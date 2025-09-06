Lady Herpes: Mujer agrede a joven en transporte público por supuesto contagio (Video)

Lady Herpes agrede a pasajero en el metrobús de la CDMX. Foto: Capturas de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una mujer fue apodada “Lady Herpes” tras hacerse viral en redes sociales por agredir verbal y físicamente a un joven en el transporte público por un supuesto contagio de dicha enfermedad.

En la grabación se muestra a una pasajera del metrobús de la Ciudad de México que insultó a un joven a bordo del transporte, aludiendo a que tenía herpes por una supuesta infección en los ojos, por lo que le exigió que se bajara y no se acercara a ella.

“¡Quítate, ándale, quítate! (...) El que está mal eres tú. Si nos está molestando tu herpes en los ojos ¿por qué no te largas?”, le gritó la mujer y las demás personas que iban en el metrobús se reían.

Aunque la víctima no se ve por completo en el video, sí se observa a la mujer que golpeó con una botella de plástico al hombre e intentaba aventarle el agua del envase, mientras él interpuso sus brazos para evitar las agresiones físicas.

El joven le dijo que acudiría con el personal de seguridad del medio de transporte capitalino, a lo que la mujer le exigió, con ironía, que los trajera.

“Yo le voy a decir que me estás molestando con tu herpes (...) Ándale, ve a traerlo (...) Aquí no es la escuelita de gobierno del Distrito Federal, ¡muévete rápido!”, le reclamó mientras le tronaba los dedos. “Yo aquí no quiero en mi asiento herpes”.

Por este video de una mujer que agredió a un chico en el camión, según ella porque el chico tenía herpes y no quería contagiarse.

"No quiero tu herpes en mi lugar, lárgate", gritaba.

Ya había salido en otro video agrediendo a una mujer, identifiquemosla.…

En redes sociales, algunos internautas aseguraron que dichas imágenes son de 2019, pero que recientemente se volvieron virales. Además, resaltaron que no sería la primera ocasión en que la mujer fuera protagonista de una agresión.

“¿Este video es reciente? Encontré otra publicación del video con año del 2019”.

“Wey (sic) este tipo de gente no debería salir de su casa sin medicarse”.

“Ni que la fuera a besar a la doña no chingue (sic)”.

“Yo no quisiera sentarme junto a ella me puede contagiar su estupidez jajaja jajajaja”.

“Lady herpes…”.



¿Cómo se contagia el herpes?

Se trata de una infección viral común que no puede contagiarse a través del aire o por estar a lado de una persona infectada, ya que se transmite únicamente por contacto directo con las lesiones en la piel activas, como llagas o ampollas, así como por las membranas mucosas infectadas.

Existen dos tipos de virus del herpes simple, uno de ellos se transmite por contacto sexual (vaginal, oral o anal), por lo que se le llama herpes genital, mientras que el otro se transmite a través del contacto bucal, generando úlceras en los labios o al interior de la boca.

La infección sí puede presentarse en otras áreas del cuerpo como las yemas de los dedos de las manos, los ojos y en pocos casos, en el cerebro, sin embargo, se debe tener contacto directo de las formas mencionadas anteriormente, aunque en algunos casos se puede transmitir cuando no se presentan lesiones visibles, ya que aparecen en ciertos periodos de tiempo.