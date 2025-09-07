Fuertes lluvias causan estragos en el sur de la Ciudad de México (Video)

Encharcamiento en la Carretera Picacho-Ajusco a la altura de Anillo Periférico con dirección al Norte, colonia Fuentes del Pedregal. Foto: @OVIALCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México cerró este domingo bajo intensas lluvias que azotaron principalmente el sur de la capital, provocando inundaciones, caída de árboles y afectaciones en la movilidad.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el volumen de agua acumulado superó los 5.2 millones de metros cúbicos.

El mayor nivel de precipitación se registró en las estaciones pluviométricas de Picacho Homún, con 41.75 milímetros; Zacatón, con 34.75 mm; Bosque de Tlalpan, con 26.75 mm; y Planta Picacho Periférico, con 17.75 mm, todas en la alcaldía Tlalpan. En la estación Pozo CU, ubicada en Coyoacán, se alcanzaron 16 mm.

En Cañaverales y Anillo Periférico, col. Villa Fuente Fovissste, @TlalpanAl, se registró la caída de un árbol de 14 m de longitud y 1 m de diámetro; al caer, afectó un poste de alumbrado público y dos carriles de la vialidad. Es seccionado por @Bomberos_CDMX y personal de… pic.twitter.com/XDipY631pi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 8, 2025

Las autoridades informaron sobre la caída de 22 árboles y una barda que cedió debido al reblandecimiento de la tierra.

??Se aproximan servicios de emergencia a brindar apoyo por inundación sobre Conkal y Maní, colonia Pedregal de San Nicolas 4ta Sección, @TlalpanAl.



?? Espejo de 100 m y tirante de 40 cm.



?? Alternativa vial: Holca.



??#OperativoLluvias2025@SEGIAGUA @SGIRPC_CDMX#911CDMX… pic.twitter.com/F5dtH7OCAa — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 8, 2025

Uno de los incidentes más graves ocurrió en Anillo Periférico, a la altura de Cañaverales, colonia Villa del Puente Fovissste, en Tlalpan, donde un árbol se desplomó sobre la vialidad.

La movilidad también se vio interrumpida en la Carretera Picacho-Ajusco, a la altura de Anillo Periférico con dirección al norte, en la colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan, donde un automovilista quedó varado y se tuvo que desviar el tráfico debido al encharcamiento.

El Sistema de Transportes Eléctricos informó que un rayo impactó una catenaria del Tren Ligero en la estación Xotepingo, lo que obligó a suspender el servicio completo.

Se implementó un esquema provisional entre las estaciones Xochimilco y Estadio Azteca, además de servicio de apoyo con unidades de RTP desde Estadio Azteca hasta Tasqueña.

Cabe recordar que, horas antes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil había emitido una Alerta Naranja en Tlalpan por la persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo durante la tarde y noche del domingo.