Sismo de 5.1 con epicentro en Oaxaca se percibe en la CDMX; no ameritó alerta sísmica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 5.1 con epicentro a 13 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento ocurrió a las 16:33 horas, con una profundidad de 16 kilómetros.

En la Ciudad de México, usuarios de redes sociales reportaron que en algunas colonias el movimiento se percibió de manera ligera, mientras que la aplicación SkyAlert envió notificaciones de “sismo moderado”, generando incertidumbre. “Me metió un susto y ni tembló y tampoco sonó la alerta de CDMX”, escribió Gonzalo AP en su cuenta de X.

En la colonia Del Valle, algunas oficinas realizaron desalojos preventivos tras la alerta emitida por aplicaciones móviles, mientras que en colonias de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo el sismo solo fue percibido por algunos usuarios que reportaron su experiencia en redes sociales. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) aclaró que, debido a la intensidad y localización del sismo, no se cumplían las condiciones para activar la alerta sísmica en altavoces de la capital.

Hasta el momento no se han reportado daños ni afectaciones graves en la Ciudad de México.