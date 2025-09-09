Alessandra Rojo de la Vega propone elevar 50% la pena por robo de autopartes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca reformar el Código Penal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para tipificar el robo de autopartes como delito autónomo y endurecer las sanciones.

Según informó la aliancista en un comunicado, la propuesta contempla incrementar en 50% las penas actuales, aplicar prisión preventiva justificada en casos de reincidencia y crear una Unidad Especializada en Robo de Autopartes dentro de la Fiscalía local, con protocolos de atención y reportes semestrales.

El planteamiento ocurre en un contexto en el que este delito muestra cifras al alza: tan sólo entre mayo y agosto de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) registró 611 casos en la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que en 2024 se presentaron más de 11 mil denuncias en toda la ciudad, 25% más que el año anterior.

Menos del 5 por ciento de los casos derivaron en condena, de acuerdo con datos citados por la propia alcaldesa en una conferencia de prensa desde el Recinto Legislativo de Donceles.

También precisó que las colonias Roma, Hipódromo Condesa, Doctores, Tlatelolco, Asturias y Peralvillo son en las que más se registran reportes de robo de autopartes durante sus recorridos en territorio.

Estuvo acompañada por los diputados Tania Larios y Andrés Atayde, coordinadores de las bancadas del PRI y PAN, respectivamente, quienes respaldaron la propuesta de la opositora.