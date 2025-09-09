Más de 6 mil personas han sido detenidas por delitos de alto impacto en la gestión de Brugada

Funcionarios presentan informe de seguridad para el mes de agosto en la CDMX. Foto: X: @PabloVazC

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutó la detención de 6 mil 119 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 632 integrantes de 26 células delictivas desmanteladas.

El jefe de la policía, Pablo Vázquez, precisó que lo anterior se dio gracias a la coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y dependencias federales, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Afirmó que durante este periodo se decomisaron más de 800 kilos de mariguana, más de 23 kilos de cocaína y 20 kilos de metanfetamina; 69 mil 787 dosis y 690 bolsas a granel de cocaína; 56 mil 203 dosis y mil 814 bolsas a granel de mariguana, así como 14 mil 253 dosis de metanfetamina y 4 mil 341 dosis de cristal.

También, 793 armas de fuego cortas y largas; 109 cargadores y 7 mil 176 cartuchos. Asimismo, 2 mil 718 vehículos, de los cuales 405 estaban semicompletos; así como 181 motocicletas desvalijadas y más de 5 mil toneladas de autopartes

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para la presentación del “Informe de Seguridad Ciudadana del Mes de Agosto”, el funcionario precisó que se realizaron detenciones de líderes de grupos delictivos, entre ellos Gustavo Aldair “N”, alias “El Malportado”, presunto líder de “Los MP” o “Malportados”; Daniel Eduardo “N”, alias “El Chaparro”, líder de la célula H1A1 vinculada a La Nueva Familia Michoacana; y Dylan Samuel “N”, alias “El Roto”, presunto integrante de “Los Malportados”.

Las autoridades también detuvieron a Nelly del Carmen “N”, presunta operadora financiera de “Lalo Bananas” de la Unión Tepito, e Irving Javier “N” por narcomenudeo tras cateos en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

En Tlalpan y Coyoacán se aseguraron 20 kilos de presunta metanfetamina y 600 dosis de probable cocaína; en Iztacalco, tres presuntos líderes de grupos generadores de violencia fueron detenidos junto con drogas y armas.

En cuanto a extorsión, de enero a agosto de 2025 se registraron 458 detenciones, es decir, un aumento del 65.3% respecto al mismo periodo de 2024.

Otras acciones preventivas y de movilidad incluyeron la remoción de 381 vehículos en abandono durante agosto a través del Programa de Chatarrización, y 4 mil 493 pruebas de alcoholimetría aplicadas durante las vacaciones de verano, con un incremento del 30% en pruebas de sensibilización.

En materia institucional, la SSC incorporó a mil 154 nuevos policías, y 50 elementos de Fuerza de Tarea “Zorros”, concluyeron un curso de adiestramiento impartido por la Marina.

Además, se realizaron más de un millón de visitas de proximidad y cerca de 2 mil personas privadas de la libertad participaron en consultas del presupuesto participativo 2025.