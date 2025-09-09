Mujer de 88 años murió ahogada tras intensas lluvias en Tlalpan; se quedó encerrada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer de 88 años murió ahogada en el interior de su hogar, después de que las fuertes lluvias del domingo 7 de septiembre la dejaron encerrada en su vivienda ubicada en Lomas Altas de Padierna Sur, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con vecinos, tras las intensas lluvias el nivel del agua en la zona alcanzó los dos metros, por lo que la casa de la mujer, que se encuentra por debajo del nivel del suelo, se inundó y la adulta mayor quedó atrapada.

Varios habitantes de la colonia intentaron ayudarla utilizando cubetas para sacar el agua y rescatarla, de acuerdo con reportes periodísticos de N+ desde el lugar de los hechos. El hijo de la víctima, de 61 años también estuvo presente en las diligencias. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por salvarla, Elisa de 88 años, murió.

Al sitio acudió personal de emergencia como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes retiraron el cuerpo. También se presentó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), que determinaron como causa preliminar de muerte el probable ahogamiento.

El área fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaron las diligencias correspondientes.

Por otra parte, de acuerdo con información de El Universal y Excélsior, la alcaldía Tlalpan informó que cubrirá la totalidad de los gatos funerarios de la mujer y precisó que el área de Participación Ciudadana acompañó a los familiares en el proceso de levantamiento del acta correspondiente ante la fiscalía de la CDMX.

La demarcación ofreció sus condolencias y adelantó que los familiares serán incorporados a programas sociales de bienestar que les brinden apoyo permanente.

Así mismo, la alcaldía dio a conocer que el lunes 8 de septiembre sostuvo una reunión con los vecinos de la calle y se establecieron acuerdos como: desazolves para mejorar el drenaje, realizar una evaluación técnica para la construcción de un resumidero y la instalación de topes y rejillas de seguridad.

La intensa lluvia del domingo dejó varias afectaciones en la demarcación, como inundaciones en Periférico Sur, el bajo puente de la Carretera Picacho-Ajusco y en calles secundarias de colonias ubicadas en la zona del Ajusco Medio, además de árboles caídos.