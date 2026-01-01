contingencia ambiental

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en sureste del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis señaló que durante la madrugada de este 1 de enero hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado por el uso de pirotecnia.
jueves, 1 de enero de 2026 · 10:58

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este día, a las 08:00 horas, se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

La Comisión señaló que durante la madrugada y la mañana de este 1 de enero hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles.

“Esto se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil característicos de la madrugada y las primeras horas de la mañana, condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

Por lo anterior, con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas pm2.5 para la zona sureste del Valle de México, que comprende a las alcaldías de  Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad”.

Lo anterior busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes. 

Recomendaciones para la población

  • Protección a la salud
  • Mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire en la aplicación, “AIRE CDMX”, sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, X: @Aire_CDMX 
  • Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.
  • No fumar en especial en espacios cerrados. 
  • Reducción de emisiones

Se recomienda:

  • En caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.
  • Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.
  • Se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.
  • Reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público.
  • Procurar no usar las chimeneas domésticas

Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata a los teléfonos:

  • Ciudad de México: 911 y 0311 Locatel
  • Centro Estatal de Combate y Control de Incendios: 55-56-30-53-60
  • Estado de México: 800-696-9696
  • PROBOSQUE: 722-878-9820
  • CONAFOR: 800-737-0000 o 911

Restricciones de la Industria federal y local

  • Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan equipos de combustión, procesos o actividades que generen partículas reducirán el 40% de sus emisiones de partículas.
  • Suspender las actividades de las concreteras (fijas o móviles) que no cuenten con equipo de control de emisiones.
  • Suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.
  • Restricciones en Servicios  
  • Suspender las actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de los rellenos sanitarios.
  • Suspender toda actividad de explotación de bancos de materiales pétreos.
  • Suspender las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas a cielo abierto en establecimientos de materiales de construcción (arena y grava, entre otros).
  • Suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.

Medidas y acciones a cargo del gobierno:

  • Las autoridades de salud en el ámbito de sus competencias, difundirán las recomendaciones de protección a la salud.
  • Prohibir la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación.
  • Intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales.
  • La autoridad competente informará a los productores de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales que deberá reprogramar la cocción de sus productos.
  • Suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local correspondiente, que generen emisiones fugitivas de partículas (movimiento de tierra, excavaciones, mantenimiento a jardines y camellones, entre otros), con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.
  • Suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.
  • Reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde.
  • Reforzar la detección y sanción de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales..

¿Habrá Doble Hoy No Circula el 2 de enero de 2026?

Hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal, pero la Contingencia Ambiental de la Megalópolis emitirá una nueva información a las 15:00 horas.

