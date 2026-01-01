Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en sureste del Valle de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este día, a las 08:00 horas, se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

La Comisión señaló que durante la madrugada y la mañana de este 1 de enero hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles.

“Esto se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil característicos de la madrugada y las primeras horas de la mañana, condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

Por lo anterior, con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas pm2.5 para la zona sureste del Valle de México, que comprende a las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad”.

Lo anterior busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

Recomendaciones para la población

Protección a la salud

Mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire en la aplicación, “AIRE CDMX”, sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, X: @Aire_CDMX

Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.

No fumar en especial en espacios cerrados.

Reducción de emisiones

Se recomienda:

En caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.

Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.

Se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.

Reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público.

Procurar no usar las chimeneas domésticas

Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata a los teléfonos:

Ciudad de México: 911 y 0311 Locatel

Centro Estatal de Combate y Control de Incendios: 55-56-30-53-60

Estado de México: 800-696-9696

PROBOSQUE: 722-878-9820

CONAFOR: 800-737-0000 o 911

Restricciones de la Industria federal y local

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan equipos de combustión, procesos o actividades que generen partículas reducirán el 40% de sus emisiones de partículas.

Suspender las actividades de las concreteras (fijas o móviles) que no cuenten con equipo de control de emisiones.

Suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.

Restricciones en Servicios

Suspender las actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de los rellenos sanitarios.

Suspender toda actividad de explotación de bancos de materiales pétreos.

Suspender las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas a cielo abierto en establecimientos de materiales de construcción (arena y grava, entre otros).

Suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.

Medidas y acciones a cargo del gobierno:

Las autoridades de salud en el ámbito de sus competencias, difundirán las recomendaciones de protección a la salud.

Prohibir la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación.

Intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales.

La autoridad competente informará a los productores de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales que deberá reprogramar la cocción de sus productos.

Suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local correspondiente, que generen emisiones fugitivas de partículas (movimiento de tierra, excavaciones, mantenimiento a jardines y camellones, entre otros), con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

Suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

Reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde.

Reforzar la detección y sanción de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales..

¿Habrá Doble Hoy No Circula el 2 de enero de 2026?

Hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal, pero la Contingencia Ambiental de la Megalópolis emitirá una nueva información a las 15:00 horas.