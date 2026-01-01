Detienen a un hombre en relación a dos personas calcinadas en el Cerro Xaltepec, Iztapalapa

Hombre detenido por su presunta relación con dos cuerpos incinerados en las faldas del Cerro Xaltepec, en la alcaldía Iztapalapa. Foto: SSC CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de una semana del hallazgo de dos personas sin vida con quemaduras en las faldas del Cerro Xaltepec, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la detención de un presunto responsable.

De acuerdo con la dependencia, los cuerpos fueron localizados el pasado 25 de diciembre en el cruce del Camino Viejo a Zapotitlán y la calle Villa Inferior, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, donde personal policial tomó conocimiento del doble homicidio e inició trabajos de investigación en coordinación con el Centro de Comando y Control (C2) Oriente.

Según la SSC, mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia, sus uniformados identificaron un vehículo color azul con manchas grises, captado en las inmediaciones del lugar donde fueron halladas las víctimas, y que posteriormente se retiró a alta velocidad de la zona.

A partir de ese registro, los oficiales implementaron un cerco virtual y realizaron recorridos de reconocimiento que permitieron ubicar el automóvil días después en la avenida Ermita Iztapalapa y la calle La Quebrada, en la colonia Reforma Política, dentro de la misma demarcación.

En ese sitio, los policías interceptaron al conductor, un hombre cuyas características físicas coincidían con las obtenidas durante las investigaciones. Tras una revisión, le aseguraron 30 bolsitas con marihuana, un teléfono celular y el vehículo.

Bolsitas con marihuana y un teléfono celular que le fueron asegurados al hombre detenido. Foto: SSC CDMX

El hombre, de 32 años, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación por el hallazgo de las dos personas sin vida.

La corporación indicó además que, de acuerdo con las indagatorias, el vehículo asegurado podría estar relacionado con otra agresión con arma de fuego ocurrida el 4 de junio de 2025 en la colonia Buenavista, también en la alcaldía Iztapalapa.

Hasta el momento, las víctimas localizadas el 25 de diciembre permanecen en calidad de desconocidas.