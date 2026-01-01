Gobierno de la CDMX ofrece descuentos en pagos de predial, agua y tenencia vehicular

Pago de impuestos y servicios en un kiosko de la tesorería de la Ciudad de México . Foto: @Finanzas_CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Gobierno de la Ciudad de México inició la aplicación de descuentos en el pago de predial, agua y tenencia vehicular para 2026, que incluyen la actualización del límite para exentar la tenencia, una medida que no se había modificado en 13 años y que eleva el umbral de 250 mil a 638 mil pesos, considerando el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En un comunicado, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) recordó que el beneficio de exención del 100% en el pago de la tenencia aplica a automóviles cuyo valor total no exceda los 638 mil pesos y a motocicletas con valor de hasta 250 mil pesos, siempre que se cubra el refrendo vehicular 2026, fijado en 760 pesos, conforme al artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

La vigencia del apoyo es del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 y está condicionado a no contar con adeudos de años anteriores y a tener la tarjeta de circulación vigente.

En materia de predial, la SAF informó que durante enero y febrero se otorgarán descuentos de 8 y 5 por ciento, respectivamente, por el pago anual anticipado. Para personas pertenecientes a grupos vulnerables se estableció una cuota fija bimestral de 68 pesos cuando el valor catastral del inmueble de uso habitacional no exceda de 2 millones 808 mil 466 pesos; en los casos en que se supere ese monto, se aplicará un descuento del 30 por ciento.

La actual administración, a cargo de la morenista Clara Brugada, afirmó que estos beneficios están dirigidos a adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, madres solteras, mujeres separadas o divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario, huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez, así como personas con discapacidad permanente y personas a partir de 60 años.

En el rubro de agua, se contempla una reducción del 50% en la cuota bimestral por derechos de suministro para propietarios de inmuebles que formen parte de los grupos vulnerables señalados.

La SAF indicó que el pago de derechos e impuestos puede realizarse en más de 8 mil 800 puntos de cobro, incluidos kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y departamentales, además de la aplicación móvil “Tesorería CDMX” y el portal electrónico de la dependencia.

La dependencia también informó sobre la posibilidad de acceder a promociones de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.