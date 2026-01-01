Suspenden la Contingencia Ambiental para el sureste del Valle de México

La contaminación este 1 de enero en el Valle de México. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Contingencia Ambiental Atmosférica Regional por acumulación de partículas PM2.5 en la Zona Sureste del Valle de México, por lo que los vehículos podrán circular conforme al holograma que porten.

En un comunicado, la CAMe informó que la calidad del aire ha mejorado paulatinamente y, a las 20:00 horas, la mayoría de las estaciones de monitoreo registran niveles aceptables o buenos.

“La tendencia es a la disminución de las concentraciones, dada la ventilación que se ha presentado en las últimas horas y de las condiciones meteorológicas que ha permitido la dispersión de los contaminantes”, agrega el reporte.

La mañana de este jueves 1 de enero, la CAMe había reportado un aumento en la concentración de partículas en el aire provocado principalmente por el uso de pirotecnia y el encendido de fogatas.

Por ello, impuso el Doble Hoy No Circula en las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, así como en los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.