Marchan en CDMX para exigir liberación de Nicolás Maduro (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "¡Venezuela, aguanta, México se levanta!", corearon participantes de la llamada “Marcha contra el imperialismo”, realizada este sábado 10 en el Paseo de la Reforma, a una semana de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, a manos de fuerzas armadas de Estados Unidos.

Según el gobierno de la Ciudad de México la movilización comenzó en el Ángel de la Independencia y terminó en el Hemiciclo a Juárez con la participación de unas cuatro mil personas y concluyó con saldo blanco, sin incidentes.

“La movilización se desarrolló de manera pacífica, sin registrarse confrontaciones, daños a la infraestructura urbana ni afectaciones a la integridad de las personas, concluyendo conforme a lo previsto en el punto de llegada”, dijo la autoridad en una tarjeta informativa.

La marcha fue convocada para exigir un alto a la invasión del gobierno de Donald Trump en el país sudamericano; así como la liberación inmediata de Maduro y su esposa.

Ambos se encuentran privados de su libertad, desde el pasado 3 de enero, en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, acusados de narcotráfico, violaciones de derechos humanos y crisis institucional en Venezuela.

En la marcha, los participantes llevaron banderas mexicanas y venezolanas y lanzaron diversas consignas: “¡No, no, no nos da la gana ser una colonia norteamericana. Sí sí sí nos da la gana ser una nación libre y soberana!”, “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste!” y “¡Alerta, alerta, alerta que camina, la espalda de Bolívar por América Latina!”.

Otros llevaron carteles en los que se leía: “¡Fuera yankees de Venezuela!”, "La soberanía no se bombardea, los pueblos lo deciden", “Venezuela debe controlar su petróleo”, “grigos go home”, "Venezuela libre del imperio" y "Abajo la Doctrina Monroe".

La manifestación de este sábado fue la segunda que se realiza en una semana. La primera ocurrió el pasado 3 de enero, frente a la embajada de Estados Unidos en México, horas después de que tropas estadunidenses intervinieron en Caracas, la capital venezolana, para detener a Maduro.

La operación militar dejó un saldo de, al menos, 100 personas muertas, entre ellas, 32 militares de Cuba que participaban en la protección del aún presidente venezolano.