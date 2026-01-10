CDMX
Marchan en CDMX para exigir liberación de Nicolás Maduro (Videos)"¡Venezuela, aguanta, México se levanta!", corearon participantes de la llamada “Marcha contra el imperialismo”, realizada este día en el Paseo de la Reforma.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "¡Venezuela, aguanta, México se levanta!", corearon participantes de la llamada “Marcha contra el imperialismo”, realizada este sábado 10 en el Paseo de la Reforma, a una semana de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, a manos de fuerzas armadas de Estados Unidos.
Según el gobierno de la Ciudad de México la movilización comenzó en el Ángel de la Independencia y terminó en el Hemiciclo a Juárez con la participación de unas cuatro mil personas y concluyó con saldo blanco, sin incidentes.
“La movilización se desarrolló de manera pacífica, sin registrarse confrontaciones, daños a la infraestructura urbana ni afectaciones a la integridad de las personas, concluyendo conforme a lo previsto en el punto de llegada”, dijo la autoridad en una tarjeta informativa.
La marcha fue convocada para exigir un alto a la invasión del gobierno de Donald Trump en el país sudamericano; así como la liberación inmediata de Maduro y su esposa.
Ambos se encuentran privados de su libertad, desde el pasado 3 de enero, en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, acusados de narcotráfico, violaciones de derechos humanos y crisis institucional en Venezuela.
En la marcha, los participantes llevaron banderas mexicanas y venezolanas y lanzaron diversas consignas: “¡No, no, no nos da la gana ser una colonia norteamericana. Sí sí sí nos da la gana ser una nación libre y soberana!”, “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste!” y “¡Alerta, alerta, alerta que camina, la espalda de Bolívar por América Latina!”.
Otros llevaron carteles en los que se leía: “¡Fuera yankees de Venezuela!”, "La soberanía no se bombardea, los pueblos lo deciden", “Venezuela debe controlar su petróleo”, “grigos go home”, "Venezuela libre del imperio" y "Abajo la Doctrina Monroe".
La manifestación de este sábado fue la segunda que se realiza en una semana. La primera ocurrió el pasado 3 de enero, frente a la embajada de Estados Unidos en México, horas después de que tropas estadunidenses intervinieron en Caracas, la capital venezolana, para detener a Maduro.
La operación militar dejó un saldo de, al menos, 100 personas muertas, entre ellas, 32 militares de Cuba que participaban en la protección del aún presidente venezolano.