Arreciará el frío en toda la CDMX el lunes: estas son las alcaldías con alerta naranja y amarilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y la mañana del lunes en las 16 alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 01:00 y las 08:00 horas del 12 de enero.

La Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas del lunes en las demarcaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas entre las 01:00 y las 08:00 horas del 12 de enero.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.