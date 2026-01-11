“Fue despojo, no rescate”: Marchan en defensa del Refugio Franciscano en CDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Regresen a los animales y restituyan al Refugio Franciscano”, decía la manta que encabezó la marcha en favor del albergue desalojado la semana pasada, de donde fueron sacados unos 850 perros y varios gatos; los participantes exigieron a la jefa de gobierno, Clara Brugada, dejar de criminalizar a los representantes del lugar y respetar los amparos a su favor.

La marcha con cientos de participantes inició en el Ángel de la Independencia, avanzó por el Paseo de la Reforma y las avenidas Juárez y 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

Los inconformes, algunos con botargas o máscaras de animales, llevaban mantas con distintas leyendas:

“Fue despojo, no rescate. La gentrificación no distingue especies. Clara Brugada, con la vida no se lucra”, “No fue rescate, fue una masacre”, “El metro cuadrado hoy el gobierno lo cotiza en vidas animales”, “No al abuso de autoridad #RespetenElHogarDeLosFranciscanitos” y “Clara Brugada Renuncia”.

Una de las principales consignas fue “¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”.

En la principal plaza del país, defensores del Refugio y de los animales que resguardaba realizaron un breve mitin. Una mujer aseguró que los perros y gatos que ahí vivían le pertenece al refugio “y no pueden darlos en adopción, hay orden judicial de entrega inmediata de los animales”.

Otro de los representantes denunció que los animales trasladados sufren “una violencia espantosa”, pues fueron separados de sus manadas en las que crecieron desde pequeños y “no pueden dormir porque no pueden escuchar los ladridos en la mañana cuando piden el paseo”.

Acusó que las autoridades hicieron “la maldad” de retirarles sus paseos matutinos en el bosque y convivir con sus humanos. “Esa es crueldad animal y ellos nos denuncian por maltrato”, ironizó. Luego, llamó a no permitir “esta vejación a los derechos de los animales… están encerrados en jaulas y transportadoras, ¡eso es imperdonable!”.

Un adulto mayor denunció que el día del desalojo -el 7 de enero- los elementos del grupo Zorros de la policía capitalina golpearon a los trabajadores del refugio y a los activistas pro animales. Añadió que los perros tenían número de registro con nombre y “apellido franciscano” y que se los llevaron en camiones donde el gobierno traslada cascajo.

Gobierno de la CDMX “no respeta los tres amparos”

Socorro Silva, del comité de prensa del Refugio Franciscano, acusó que las autoridades del gobierno capitalino se llevaron a los animales “sin protocolo, con un maltrato espantoso y los tienen en las transportadoras encerrados”.

En entrevista con Proceso, denunció: “No saben ya ni qué hacer con ellos, no sabemos si les dan de comer. Metieron animales, es lo más peligroso, sin clasificarlos, porque no puedes meter una manada de cinco, se puede pelear”.

Acusó que en el desalojo del Refugio “hay muchas irregularidades legales en todo el procedimiento. Se simula un rescate, pero en realidad es el interés de desalojar a los pobres animalitos de su casa, de la protección que tenían, para apropiarse y apoderarse de un terreno que dejó el señor Antonio Haghenbeckken comodato de 99 años para el Refugio Franciscano mientras fungiera como tal”.

Según Silva, existen tres amparos “que dan la razón al Refugio Franciscano y que no están siendo respetados por la Ciudad de México”.

Por desgracia, dijo, la Fundación Antonio Haghenbeckk, encabezada por Carmela Rivero, “ha hecho una serie de irregularidades”, además de que las autoridades se han prestado a sacar, hasta con la fuerza pública y elementos antimotines, a animales indefensos.

La activista pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para resolver el problema.

Y lanzó: “Queremos que Clara Brugada respete las resoluciones federales donde tiene la obligación de restituir al Refugio Franciscano de la posesión y la devolución de todos y cada uno de los animales que se llevaron, con sumo cuidado”.

También demandó que la exalcaldesa de Iztapalapa “ya deje de criminalizar a los directivos del Refugio Franciscano porque les pusieron demandas penales y prácticamente están sobre de ellos para hacer que desistan de su lucha”.

Con evolución “favorable” 304 perros: GobCDMX

Por la noche, el gobierno de la CDMX emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que los 304 ejemplares resguardados del Refugio Franciscano y trasladados al albergue ambiental del Ajusco, en Tlalpan, “evolucionan favorablemente y se han acoplado al nuevo espacio”.

Según el documento, Roberto Cordero, director del Hospital Veterinario de la CDMX, dijo que los perros rescatados fueron evaluados por especialistas y diagnosticados “con problemas dermatológicos y lesiones diversas”, algunas que son degenerativas.

Destacó que, para la atención de los animales, se ha desplegado un equipo de 15 médicos veterinarios en el refugio del Ajusco, quienes les realizan un expediente médico individual y les dan los tratamientos pertinentes para cada uno.

La autoridad añadió que los especialistas laboran por turnos para “garantizar la atención las 24 horas de los siete días de la semana” y subrayó que su compromiso y el de Brugada “está con el bienestar animal".

El gobierno local informó que, de los 304 perros resguardados en el refugio del Ajusco, 25% son de edad avanzada, 70% tienen entre cinco y seis años y el resto son “jóvenes”.

Según dijo, “todos cuentan con un techo digno y reciben alimentos, agua, así como juguetes para favorecer su esparcimiento y desarrollo social”, como parte de su recuperación.

La autoridad afirmó que las condiciones de dicho albergue “son aptas” para los 304 perros, pero las secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Obras y Servicios (Sobse) “van a trabajar coordinadamente para mejorar las condiciones”.

Y sobre los videos que circulan en redes sociales sobre supuestas condiciones adversas para el resto de los perros rescatados del Refugio Franciscano –371 llevados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, y 183 a un refugio temporal en la Utopía Gustavo A. Madero–, la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Sedema, explicó que “se están adecuando los lugares”, como se hizo con el albergue en Tlalpan. (Con información de Miguel Dimayuga).