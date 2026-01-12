Bloquean acceso al Deportivo Galeana por presunto traslado de perros sin condiciones adecuadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Activistas animalistas bloquearon este lunes los accesos al Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para denunciar que el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la morenista Clara Brugada, concentró en ese espacio a perros rescatados del Refugio Franciscano sin contar con la capacidad operativa para garantizar condiciones adecuadas de resguardo.

La protesta se originó a partir de denuncias ciudadanas y de colectivos animalistas que señalaron en redes sociales que las autoridades capitalinas habrían trasladado y concentrado en el deportivo a cerca de 150 perros rescatados, los cuales —de acuerdo con estas versiones— permanecen dentro de cajas transportadoras, con personal insuficiente para atender de manera continua necesidades básicas como alimentación, hidratación y paseos.

De acuerdo con los manifestantes, el traslado de los animales ocurrió la noche del domingo, cuando camionetas de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) ingresaron al Deportivo Hermanos Galeana por la entrada ubicada sobre la avenida 416, zona donde actualmente se desarrollan trabajos de construcción de una Utopía. Los inconformes denunciaron que ese movimiento se realizó sin información pública previa sobre las condiciones del resguardo ni sobre la autoridad responsable de la custodia directa de los animales.

Durante el bloqueo, los activistas exigieron al Gobierno de la Ciudad de México permitir el acceso de médicos veterinarios independientes para constatar el estado de salud de los perros y transparentar el esquema de atención implementado tras el rescate masivo. También demandaron información sobre los criterios utilizados para concentrar a los animales en ese espacio y sobre la capacidad real de la administración capitalina para atender a la totalidad de los ejemplares asegurados.

A la movilización se sumaron vecinos de la colonia San Juan de Aragón, quienes además expresaron su rechazo a la construcción de la Utopía en el predio del Deportivo Hermanos Galeana. Los habitantes vincularon su inconformidad por la obra con la exigencia de claridad en el uso del espacio público y en el manejo de los animales rescatados, y respaldaron la protesta al considerar que ambas decisiones se han tomado sin información suficiente hacia la comunidad.

El activista Arturo Islas publicó en sus redes un video para mostrar “la verdadera historia” detrás del operativo en el Refugio Franciscano.

En la grabación, mostró imágenes en las que se ve a los animales al interior de transportadoras, encerrados, uno al lado del otro, con números “como si fueran presidiarios”.?

¿Qué pasó en el Refugio Franciscano??

El bloqueo ocurre en un contexto marcado por el rescate masivo de animales del Refugio Franciscano, realizado el 7 de enero último, como parte de una investigación iniciada en diciembre de 2025 por presunto maltrato y crueldad animal, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En ese operativo, autoridades capitalinas ejecutaron una orden judicial de cateo y aseguramiento en el inmueble ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, con base en denuncias ciudadanas, inspecciones ministeriales, periciales y dictámenes en medicina veterinaria forense.

Durante la diligencia se realizó un conteo preliminar de 936 animales, de los cuales 798 presentaban afectaciones compatibles con maltrato o crueldad animal por omisión y negligencia. El grupo estaba integrado por 759 perros y 39 gatos. Los dictámenes oficiales, cuya información fue difundida por la actual administración, documentaron hacinamiento severo, deficiencias en ventilación y luz natural, acumulación de heces y orina, presencia de fauna nociva, jaulas sin protección contra la intemperie y ausencia de atención médico-veterinaria oportuna.

Tras el aseguramiento, el 8 de enero el Gobierno de la Ciudad de México informó que asumió el resguardo de los animales rescatados y que éstos fueron distribuidos en distintas instalaciones bajo responsabilidad gubernamental: 304 perros fueron trasladados a un albergue en el Ajusco, 371 quedaron bajo custodia de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y alrededor de 200 permanecían aún en el refugio de Cuajimalpa, en espera de ser trasladados.

En esa ocasión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que la intervención de su administración se limitó al rescate de los animales y que el gobierno capitalino no intervendría en la disputa legal por el predio donde operaba el Refugio Franciscano, al tratarse de un conflicto entre particulares.?

También señaló que los ejemplares se encontraban bajo protección directa del Gobierno de la Ciudad de México, con alimentación, cuidadores y atención veterinaria.

Las denuncias que detonaron la protesta de este lunes 12 de enero contrastan con esa versión oficial y colocan nuevamente en el debate público la capacidad operativa del gobierno capitalino para garantizar condiciones adecuadas de resguardo a la totalidad de los animales asegurados tras el operativo.