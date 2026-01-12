Brugada anuncia la construcción de una Utopía “canina” en la alcaldía Gustavo A. Madero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de las protestas por el manejo de los animales rescatados del Refugio Franciscano y de los señalamientos sobre presuntas deficiencias en su resguardo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de una Utopía “canina”, en la alcaldía Gustavo A. Madero; además, presentará la iniciativa de Ley para la Regulación de los Refugios de Animales.

Este lunes 12 de enero, en conferencia, la morenista presentó fotografías y videos sobre las condiciones en las que, según afirmó, vivían los animales en el Refugio Franciscano antes de su aseguramiento.

En ese contexto, cuestionó a colectivos animalistas que han criticado el operativo y recordó que su administración presentó la intervención gubernamental como un rescate que se realizó en cumplimiento de una orden judicial, derivada de una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Brugada reiteró que su Gobierno no tiene interés en el predio donde operaba el refugio ni otorgará permisos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, y afirmó que respetará la resolución judicial que determine la posesión del inmueble, al tratarse de un litigio entre particulares.

Utopía canina y Ley para la Regulación de Refugios

La postura fue reiterada mientras continúan las movilizaciones y denuncias públicas relacionadas con el destino y las condiciones de los animales rescatados.

Como parte de su posicionamiento, la jefa de Gobierno anunció que en cada Utopía se construirán 100 clínicas veterinarias, que se edificará un nuevo Hospital Veterinario de cobertura metropolitana y que se avanzará en la creación de un gran albergue para animales y de la denominada Utopía Canina, la cual se enfocará en atención veterinaria y funcionará como albergue animal.

También adelantó que la próxima semana presentará en el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley para la Regulación de los Refugios de Animales.

“La prioridad de este gobierno ha sido y seguirá siendo la vida y la integridad de los animales”, afirmó Brugada durante su mensaje.

Durante la misma conferencia, la fiscal general de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde, afirmó que la actuación de las autoridades no constituyó un despojo, sino la ejecución de una orden judicial derivada de una investigación iniciada en diciembre de 2025: “La intervención se realizó en cumplimiento de una orden judicial, tras corroborarse condiciones de maltrato animal”.

El Gobierno de la Ciudad de México sostuvo que los animales rescatados reciben atención veterinaria, alimentación y cuidados permanentes en tres sedes bajo responsabilidad gubernamental. De acuerdo con la información oficial, 304 perros fueron trasladados al albergue ambiental del Ajusco, 371 permanecen bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y otros ejemplares son atendidos en instalaciones habilitadas en la Utopía Gustavo A. Madero.

El pronunciamiento ocurre después de varios días de protestas y bloqueos, entre ellos el registrado este lunes en el Deportivo Hermanos Galeana, donde se encuentra la Utopía mencionada, y activistas denunciaron la presunta concentración de perros en condiciones que consideran inadecuadas, así como la falta de información pública sobre los criterios y la capacidad operativa del gobierno para atender a la totalidad de los animales asegurados.

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de la Ciudad de México no ha emitido un posicionamiento específico sobre las condiciones en las que los manifestantes acusaron que se encontraban los animales, incluso con grabaciones que muestran a los perros encerrados en jaulas transportadoras, sin espacio para moverse.