Mil 834 conductores reprobaron el alcoholímetro en CDMX durante fiestas decembrinas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el operativo especial decembrino del programa Conduce sin Alcohol, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicó más de 600 mil pruebas de alcoholemia y Alcostop a conductores, entre el 12 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que durante ese periodo se realizaron 610 mil 701 entrevistas mediante el dispositivo Alcostop y seis mil 398 pruebas de alcoholemia por aire espirado. Como resultado, mil 834 conductores rebasaron los límites permitidos de alcohol y mil 807 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

El operativo se desplegó las 24 horas del día en calles y avenidas de las 16 alcaldías de la capital, con la instalación de mil 130 puntos de revisión en zonas de acceso y salida de la ciudad, así como en áreas donde se han registrado incidentes viales.

En las acciones participaron 500 elementos de distintas áreas de la SSC, entre ellas las subsecretarías de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Operación Policial, Control de Tránsito y Sistema Penitenciario.

La dependencia informó que en la instrumentación del operativo también colaboraron las secretarías de Movilidad y de Salud, además de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como organizaciones de la sociedad civil.