Persistirá el frío intenso en CDMX el martes: activan alertas naranja y amarilla en estas alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y la mañana del martes en las 16 alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 09:00 horas del del 13 de enero.

Se activó Alerta Naranja por pronóstico de frío y heladas para las demarcaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 13/01/2026, en @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 09:00 horas del 13 de enero.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo horario.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.