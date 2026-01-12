Preinscripciones SEP 2026 en CDMX: guía de fechas y pasos para preescolar, primaria y secundaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el periodo de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 en educación básica, que incluye preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México. Las fechas forman parte del calendario escolar oficial y definen el plazo en el que madres, padres y tutores deberán realizar el trámite para solicitar un espacio para sus hijas e hijos en planteles de la capital.

De acuerdo con el calendario difundido por la SEP, el proceso de preinscripción se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero de 2026. Este periodo aplica a nivel nacional y es válido para la Ciudad de México, donde la atención a la educación básica está a cargo de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Fechas clave del proceso de preinscripción SEP 2026 en CDMX

El calendario oficial de la SEP señala que las preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 se concentrarán en un solo periodo de febrero. Durante esos días, las familias deberán ingresar la solicitud correspondiente para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con la edad y grado escolar del aspirante.

En la Ciudad de México, estas fechas coinciden con las establecidas a nivel nacional. La SEP indica que no se aceptarán registros fuera del plazo marcado, por lo que el trámite debe completarse dentro de los días establecidos en el calendario escolar.

En ciclos anteriores, la autoridad educativa organizó el registro por fechas específicas según la letra inicial del primer apellido del estudiante. Para el proceso de 2026, las familias deberán consultar los avisos oficiales que se publiquen antes de febrero para confirmar si se mantiene este mecanismo o si se aplica un esquema distinto.

Quiénes deben realizar la preinscripción

El proceso de preinscripción está dirigido a niñas y niños que ingresarán por primera vez a alguno de los siguientes niveles en escuelas públicas:

Preescolar, generalmente para menores que cumplen tres años antes del inicio del ciclo escolar.

Primer grado de primaria, para quienes concluyen la educación preescolar.

Primer grado de secundaria, para estudiantes que terminan la primaria.

La preinscripción no equivale a la inscripción definitiva, sino a la solicitud de un espacio para el siguiente ciclo escolar. Posteriormente, las autoridades educativas informan sobre la asignación de escuela y los pasos a seguir para formalizar la inscripción.

Cómo se realiza el trámite en la Ciudad de México

En la Ciudad de México, la preinscripción se efectúa principalmente en línea, a través de la plataforma habilitada por la AEFCM. Durante el periodo establecido, madres, padres o tutores deberán ingresar los datos del aspirante y seleccionar las opciones de escuela disponibles.

La SEP ha señalado que el sistema se mantiene abierto únicamente durante las fechas oficiales. Por ello, se recomienda revisar con anticipación los comunicados que indiquen la dirección electrónica del portal y las instrucciones específicas para completar el registro.

El trámite es gratuito y está enfocado únicamente a escuelas públicas de educación básica. En caso de no contar con acceso a internet, las autoridades educativas suelen habilitar alternativas de orientación, cuya información se da a conocer conforme se acerca la fecha de inicio del proceso.

Documentos y datos necesarios para la preinscripción

Aunque los requisitos específicos se confirman cada año, la SEP ha indicado en procesos anteriores que es necesario contar con información básica del estudiante. Entre los datos que suelen solicitarse se encuentran:

Clave Única de Registro de Población (CURP) del aspirante.

Datos de identificación del padre, madre o tutor.

Información general de contacto.

La autoridad educativa recomienda tener estos datos disponibles antes de iniciar el registro para evitar contratiempos durante el proceso en línea.

Qué ocurre después de la preinscripción

Una vez concluido el periodo de preinscripción, la SEP y la AEFCM publican los resultados de asignación, en los que se informa la escuela en la que el estudiante obtuvo un lugar. Posteriormente, se indican las fechas y requisitos para realizar la inscripción formal directamente en el plantel asignado.

En la Ciudad de México, este paso suele realizarse antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. Las autoridades educativas exhortan a las familias a mantenerse atentas a los comunicados oficiales para conocer los plazos y procedimientos posteriores a la preinscripción.

Calendario escolar y seguimiento oficial

El proceso de preinscripción forma parte del calendario escolar publicado por la SEP, el cual también incluye fechas de inicio y fin de clases, periodos vacacionales y suspensiones de labores docentes. Para el ciclo 2026-2027, la información relacionada con educación básica se difunde de manera gradual conforme avanza el ciclo escolar previo.

La SEP y la AEFCM recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales para confirmar fechas, requisitos y resultados, a fin de evitar información incorrecta sobre el proceso de preinscripciones en la Ciudad de México.