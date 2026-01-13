Balacera en Xochimilco deja un hombre muerto y una mujer lesionada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un ataque armado directo dejó un hombre muerto y una mujer lesionada la mañana de este martes 13 de enero, en la alcaldía Xochimilco, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que el hecho ocurrió en la avenida Acueducto, colonia Ampliación La Noria, de la demarcación gobernada por la morenista Circe Camacho.?

Los oficiales recibieron un reporte de detonaciones de arma de fuego y se trasladaron al lugar, donde encontraron un vehículo impactado contra un poste de luz; en su interior se encontraban un hombre y una mujer en los asientos delanteros, ambos con heridas visibles por disparos.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que el hombre, de 31 años, ya no presentaba signos vitales y tenía heridas por impacto de arma de fuego en el cráneo y el antebrazo derecho.?

La mujer, de 64 años, fue trasladada a un hospital con lesiones en el antebrazo izquierdo, el tórax y el pecho.

Según los primeros reportes referidos por la SSC, los agresores se aproximaron a bordo de una motocicleta, cerraron el paso al vehículo y “sin mediar palabra realizaron los disparos”, para luego huir del lugar.

La zona fue acordonada por las autoridades, quienes dieron aviso de lo ocurrido a la autoridad ministerial para la realización de los peritajes correspondientes y la integración de la carpeta de investigación. La SSC informó que sus elementos analizan las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar a los presuntos responsables.