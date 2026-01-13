Bloqueo en Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán; vecinos protestan contra proyecto de trolebús

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vecinos de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán, bloquearon la mañana de este martes 13 de enero calles de la zona para protestar contra el proyecto de la Ruta 14 del Trolebús, una de las obras de movilidad que el Gobierno de la Ciudad de México promueve como parte de la infraestructura asociada al Mundial de la FIFA 2026, pese a la oposición vecinal registrada desde finales del año pasado.

La movilización se concentró entre las calles San Jorge y San Ricardo de la colonia, donde habitantes cerraron la circulación para manifestar su rechazo al paso del trolebús por vialidades interiores.

De acuerdo con los inconformes, el proyecto es considerado una imposición del Gobierno de la Ciudad de México y tendría afectaciones a la movilidad local, al entorno urbano y al tránsito de estudiantes en una zona con presencia de planteles escolares.

El bloqueo provocó afectaciones al tránsito vehicular, por lo que automovilistas se vieron obligados a buscar vías alternas, y al sitio acudieron elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para orientar la circulación.

Hasta el cierre de esta publicación, el Gobierno capitalino no ha informado sobre la instalación de un diálogo formal entre autoridades y los vecinos manifestantes, ni se ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la inconformidad ciudadana o sobre posibles modificaciones al proyecto.

La protesta de este martes se suma a una serie de manifestaciones registradas desde diciembre pasado en Santa Úrsula, en el contexto del avance de la Ruta 14 del Trolebús, impulsada como parte del plan de movilidad para atender la demanda que generarán los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte.

El proyecto contempla una ruta que atravesará desde Chapultepec, por distintas vialidades del sur de la ciudad, para conectar con el entorno del estadio, con el objetivo de facilitar el traslado de asistentes a los encuentros mundialistas y de habitantes de colonias aledañas. En una conferencia de prensa realizada el 7 de mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló: “Conectará más de 15 colonias populares entre Tlalpan y Coyoacán, y bueno, serán trolebuses eléctricos”.

El trazo de la Ruta 14 considera vialidades como Avenida Delfín Madrigal, Avenida Aztecas, Rey Papatzin, San Guillermo, avenida Santa Úrsula, San Benjamín, Circuito Estadio Azteca, San Alejandro, Santo Tomás y Calzada de Tlalpan, tanto en su recorrido de ida como de regreso, con variaciones derivadas del sentido de las calles.

Desde el inicio de los trabajos preliminares, vecinos y comerciantes de Santa Úrsula denunciaron falta de información previa sobre el trazo definitivo y posibles impactos en la vida cotidiana de la colonia. En noviembre, habitantes de calles de la zona realizaron bloqueos luego de que comenzaran labores para la instalación de infraestructura eléctrica sin notificación previa, lo que derivó en reuniones con autoridades de movilidad que no se tradujeron en un acuerdo definitivo.

Pese a las protestas y a la oposición expresada en asambleas vecinales, la licitación del proyecto fue publicada el 12 de noviembre, con el arranque de trabajos iniciales programado para diciembre. De manera paralela, transportistas de la línea 95 de combis fueron informados de que su ruta sería retirada por coincidir con el trazo del trolebús, lo que implicaría la eliminación de una fuente de ingreso para varios operadores.

Esta movilización vuelve a colocar en el centro del debate la ejecución de obras de infraestructura vinculadas al Mundial 2026 y la relación entre los planes gubernamentales y las comunidades directamente afectadas por su implementación, en una zona donde las protestas continúan sin una respuesta pública clara por parte de las autoridades capitalinas.