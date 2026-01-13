Brugada asegura que perros resguardados en la Utopía GAM se encuentran en condiciones adecuadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de protestas y señalamientos públicos por el manejo de los animales rescatados del Refugio Franciscano, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un recorrido por la Utopía Hermanos Galeana, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se resguarda de manera temporal a parte de los perros asegurados tras el operativo de rescate.

El recorrido se llevó a cabo después de al menos dos días de movilizaciones de colectivos animalistas, activistas y ciudadanos, quienes denunciaron presuntas deficiencias en el resguardo de los animales y exigieron información pública sobre las condiciones, la capacidad operativa del gobierno y el destino final de los ejemplares retirados del refugio.

Las críticas se intensificaron tras la difusión de imágenes en redes sociales que mostraban a perros dentro de transportadoras en las instalaciones del Deportivo Hermanos Galeana.

Ahí fue donde este 13 de enero Brugada dio su recorrido y afirmó que los perros alojados en la Utopía GAM se encuentran en condiciones adecuadas, que el espacio es de carácter provisional: “Decimos que de manera temporal, porque todos ellos van a ser trasladados a la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde hay un gran albergue y donde se está acondicionando para ellos”.

La mandataria sostuvo que los animales reciben atención médica permanente, alimentación y limpieza continua. “Queremos decir con mucha claridad y precisión que los lugares donde están hoy los perritos, que están en la Utopía de la GAM, están en buenas condiciones, están comiendo bien, tienen médico 24/7 y tienen limpieza permanente”, dijo ante medios de comunicación.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que en ese espacio se resguarda actualmente a 183 perros provenientes del Refugio Franciscano. Detalló que los animales cuentan con expedientes clínicos individualizados, identificación mediante collar numerado y seguimiento médico por parte de personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa).

Álvarez Icaza señaló que en la Utopía GAM operan 15 médicos veterinarios de manera permanente, con guardias nocturnas, además de 40 personas dedicadas a labores de limpieza, y que las estancias son aseadas tres veces al día.

También indicó que los animales ya reciben vacunación antirrábica, procesos de desparasitación y evaluaciones conductuales para definir su tratamiento y manejo.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, explicó que el área destinada al resguardo temporal cuenta con 18 espacios habilitados, distribuidos en patios y aulas, con una superficie superior a 600 metros cuadrados, y que la Utopía dispone de hasta 90 espacios que podrían utilizarse de manera provisional.

En respuesta a las imágenes difundidas que mostraban a los perros en hacinamiento, Álvarez Icaza reconoció que los perros permanecieron de forma transitoria en transportadoras tras el rescate, pero aseguró que esa situación ya fue superada.

“Efectivamente, sabemos que hubo una foto circulando, de que hubo un período transitorio muy temporal en donde se encontraban en unas transportadoras. Pero hoy ustedes pueden cerciorarse que estos perritos están libres”, afirmó.

Brugada rechazó versiones que señalaban un posible sacrificio de los animales y atribuyó esas afirmaciones a información falsa difundida en el contexto de la crisis.

“Hablan de que si se lleva a los animalitos a Brigada Animal es para sacrificarlos. Y eso de ninguna manera lo permitiríamos”, sostuvo.

Acuerdos con el refugio

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que este mismo día se realizó una reunión entre autoridades capitalinas, la directora del Refugio Franciscano, Jaqueline Zúñiga, su abogado y organizaciones que respaldan al refugio.

De acuerdo con Cravioto, uno de los acuerdos fue permitir que representantes del refugio conozcan las tres sedes donde se encuentran los animales: la Utopía GAM, el albergue del Ajusco y la Brigada de Vigilancia Animal.

“De ninguna manera tiene la intención el Gobierno de la ciudad de criminalizarlos; hay denuncias de maltrato, que la PAOT y la Fiscalía tienen que investigar”, dijo.

El secretario reiteró también la postura respecto al predio de Cuajimalpa donde operaba el refugio. “Vamos a respetar todos los procesos judiciales sobre el tema del inmueble. Si ellos logran que un juez les dé la posesión del inmueble, nosotros no lo impediremos”, afirmó, y agregó que la administración capitalina no autorizará proyectos inmobiliarios en ese terreno.

¿Qué pasó en el Refugio Franciscano?

El rescate masivo de animales del Refugio Franciscano fue ejecutado por la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el 7 de enero último, como parte de una investigación iniciada en diciembre de 2025 por presunto maltrato y crueldad animal.

En ese operativo, autoridades capitalinas ejecutaron una orden judicial de cateo y aseguramiento en el inmueble ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, con base en denuncias ciudadanas, inspecciones ministeriales, periciales y dictámenes en medicina veterinaria forense.

Durante la diligencia se realizó un conteo preliminar de 936 animales, 759 perros y 39 gatos. Los dictámenes oficiales, cuya información fue difundida por la actual administración, documentaron hacinamiento severo, deficiencias en ventilación y luz natural, acumulación de heces y orina, presencia de fauna nociva, jaulas sin protección contra la intemperie y ausencia de atención médico-veterinaria oportuna.

Tras el aseguramiento, el 8 de enero el Gobierno de la Ciudad de México informó que asumió el resguardo de los animales rescatados y que éstos fueron distribuidos en distintas instalaciones bajo responsabilidad gubernamental: 304 caninos en un refugio del Ajusco, 371 en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) en Xochimilco y 183 en un refugio temporal instalado en la Utopía de la alcaldía Gustavo A. Madero, ubicada en el deportivo Hermano Galeana.

Desde esa ocasión, Brugada sostuvo que la intervención de su administración se limitó al rescate de los animales y que el gobierno capitalino no intervendría en la disputa legal por el predio donde operaba el Refugio Franciscano, al tratarse de un conflicto entre particulares.