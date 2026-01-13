Calendario de verificación vehicular CDMX 2026 primer semestre: fechas y engomados

La SEDEMA publicó el calendario oficial de verificación vehicular para el primer semestre de 2026 en la CDMX con fechas definidas por color de engomado y terminación de placa.. Foto: Cuartoscuro / Daniel Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer el calendario oficial de verificación vehicular correspondiente al primer semestre de 2026, el cual estará vigente del 1 de enero al 30 de junio. La información fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de enero de 2026, como parte del programa semestral obligatorio para vehículos que circulan en la capital del país.

El programa establece los periodos en los que los automóviles deberán acudir a los centros de verificación, con base en el color del engomado de circulación y el último dígito numérico de la placa. La medida aplica para los vehículos matriculados en la Ciudad de México y permite la participación voluntaria de unidades registradas en otras entidades federativas.

Calendario por color de engomado y terminación de placa

De acuerdo con la publicación oficial, el calendario del primer semestre de 2026 se organiza de la siguiente manera:

Enero y febrero: engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Febrero y marzo: engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Marzo y abril: engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Abril y mayo: engomado verde, terminación de placa 1 o 2.

Mayo y junio: engomado azul, terminación de placa 9 o 0.

La distribución por bimestres busca escalonar la afluencia en los verificentros y facilitar que los propietarios realicen el trámite dentro del plazo asignado.

Costo de la verificación vehicular en 2026

Para el primer semestre de 2026, el costo de la verificación vehicular se mantiene conforme a lo establecido en la normativa vigente. El pago equivale a 5.625 Unidades de Medida y Actualización (UMA) más IVA, lo que representa un monto aproximado de 738 pesos.

El pago se realiza directamente en el verificentro autorizado al momento de efectuar la prueba, siempre que el vehículo cumpla con los límites de emisiones establecidos.

Consecuencias por no verificar en tiempo

Las autoridades ambientales señalaron que los vehículos que no realicen la verificación dentro del periodo correspondiente podrán ser sujetos a multas, recargos administrativos y restricciones para circular, además de que deberán cubrir los costos adicionales para regularizar su situación.

El cumplimiento del calendario es obligatorio para los automóviles registrados en la capital, independientemente del uso particular o comercial de la unidad.

Ampliaciones y casos especiales

El programa contempla ampliaciones de hasta 15 días naturales en situaciones específicas, como cuando un vehículo es rechazado en los últimos días del periodo asignado o cuando existen impedimentos administrativos ajenos al propietario.

Asimismo, los vehículos que cuenten con holograma “00” o certificados especiales pueden realizar la verificación antes del periodo que les corresponde, con el fin de obtener un nuevo holograma válido para la siguiente terminación de placa.

Requisitos para realizar el trámite

Para cumplir con la verificación vehicular, los propietarios deben:

Acudir a un verificentro autorizado.

Presentar identificación del vehículo y comprobante del último holograma, en caso de contar con él.

Verificar previamente que no existan adeudos de infracciones, tenencia o sanciones ambientales.

Realizar el trámite dentro del periodo asignado según el calendario oficial.

La verificación vehicular es un requisito semestral que forma parte de las acciones de control de emisiones contaminantes en la capital del país y se mantiene vigente durante todo el año bajo el esquema establecido por la autoridad ambiental.