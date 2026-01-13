Detienen a Sergio Iván “N”, presunto integrante de La Unión Tepito, en Tlalnepantla

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, a Sergio Iván “N”, presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito.

Lo anterior ocurrió el 12 de enero último, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa agravada contra el señalado.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó en su cuenta de X que la aprehensión fue resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos y células delictivas.

En su mensaje, señaló que el detenido está identificado como integrante de un grupo delictivo dedicado a actividades como narcomenudeo, extorsión, robo en distintas modalidades y homicidio, con operación en la zona centro de la capital mexicana y en puntos de la zona norte colindantes con el Estado de México.

Paralelamente, la SSC y la FGJCDMX emitieron un comunicado conjunto en el que precisaron que Sergio Iván “N” fue identificado como presunto líder de una célula de La Unión Tepito, conocida como “Los Orejones”, señalada como generadora de violencia en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las autoridades también lo vinculan como colaborador cercano de Óscar “N”, alias “El Lunares”, exlíder de ese grupo delictivo, detenido en febrero de 2020.

Según las autoridades, la orden de aprehensión fue obtenida el 7 de enero de 2026 por el Ministerio Público y, cinco días después, tras labores de inteligencia y análisis de registros de videovigilancia del C5, el imputado fue localizado en un domicilio de Tlalnepantla, donde se ejecutó la detención.

Sergio Iván “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y presentado ante la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica.