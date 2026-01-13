Fiscalía capitalina niega desaparición de más de 300 animales del Refugio Franciscano

Perros rescatados del Refugio Franciscano de la CDMX. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras versiones difundidas sobre la supuesta desaparición de más de 300 animales del Refugio Franciscano, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró que no falta ningún ejemplar y que existe un registro completo del destino de los animales trasladados durante el operativo realizado el 7 de enero en el inmueble ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

La aclaración se realizó durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la que la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, respondió directamente a los señalamientos sobre el paradero de los animales.

Alcalde informó que la FGJCDMX documentó un total de 936 animales en el predio, a partir de una denuncia recibida el 12 de diciembre de 2025 por presunto maltrato animal. De ese universo, 21 animales fallecieron antes del operativo por causas asociadas a su estado de salud y 57 fueron hospitalizados de manera previa debido a condiciones críticas.

La fiscal detalló que el operativo ejecutado el 7 de enero de 2026, en cumplimiento de una orden judicial, derivó en el traslado de 858 caninos, mientras que 39 felinos ya se encontraban bajo atención veterinaria antes de la intervención.

Al referirse específicamente a la versión de que más de 300 animales habrían desaparecido durante el operativo, la fiscal sostuvo que la institución mantuvo un control desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso de traslado. “Nosotros llevamos el registro, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de los animales que salían del albergue para ser llevados a los distintos refugios y pudimos certificar que llegaron los 858 caninos (…) no es verdad que hayan desaparecido caninos”, afirmó.

De acuerdo con la información presentada, los animales fueron distribuidos en tres sedes bajo resguardo del Gobierno capitalino: 304 caninos en un refugio del Ajusco, 371 en la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco y 183 en un refugio temporal instalado en la Utopía de la alcaldía Gustavo A. Madero, ubicada en el deportivo Hermano Galeana.

Por separado, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, insistió en que el conflicto por el predio donde operaba el Refugio Franciscano corresponde a un litigio entre particulares, judicializado desde 2021, y afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México no es parte de esa disputa.

La FGJCDMX indicó que la investigación por maltrato animal continúa y que los animales permanecen bajo resguardo gubernamental, con seguimiento y atención veterinaria.