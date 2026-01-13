Frío en CDMX: estas son las alcaldías con las temperaturas más bajas el miércoles

Clima
Frío en CDMX: estas son las alcaldías con las temperaturas más bajas el miércolesSe pronostican heladas en una de las alcaldías de la capital para la madrugada y la mañana del 14 de enero.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa alerta Naranja para una alcaldía y alerta Amarilla para otras cuatro por pronóstico de frío para la madrugada y la mañana del miércoles.
Se pronostican temperaturas de entre uno y seis grados Celsius entre las 01:00 y las 08:00 horas del 14 de enero.
La Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas se activó para la demarcación Tlalpan.
Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados entre las 01:00 y las 08:00 horas del miércoles.
Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo lapso.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
- Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.