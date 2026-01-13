Frío en CDMX: estas son las alcaldías con las temperaturas más bajas este miércoles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa alerta Naranja para una alcaldía y alerta Amarilla para otras cuatro por pronóstico de frío para la madrugada y la mañana del miércoles.

Se pronostican temperaturas de entre uno y seis grados Celsius entre las 01:00 y las 08:00 horas del 14 de enero.

La Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas se activó para la demarcación Tlalpan.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 14/01/2026, en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LnLkB61U6Y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 13, 2026

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados entre las 01:00 y las 08:00 horas del miércoles.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo lapso.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.