Inicia renovación total de 2 mil 750 escuelas en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México inició formalmente la implementación del programa “1, 2, 3 por Mi Escuela” con la entrega de la primera escuela intervenida, un esquema que compromete a la administración de Clara Brugada a renovar de manera integral hasta 2 mil 750 planteles públicos de educación básica durante el sexenio, con una inversión anual anunciada de mil millones de pesos.

El arranque se realizó en la Escuela Primaria Matilde Acosta, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde la jefa de Gobierno presentó el programa como una política de intervención total por plantel: “No se trata de un programa en el que van a escoger un tema para renovar, sino que va toda la escuela renovada”.?

Durante su mensaje, Brugada estableció una meta sexenal explícita: “Cuando concluya 2030, este gobierno va a dejar todas las escuelas renovadas: jardines de niños, primarias y secundarias; 2 mil 750 planteles renovados”.

El programa contempla intervenir alrededor de 500 escuelas por año, con una inversión mínima de dos millones de pesos por plantel. La jefa de Gobierno señaló que este modelo busca evitar que las escuelas queden con obras inconclusas o parciales. “Decidimos que renovar es atender todas, todas las necesidades que tiene cada escuela”, dijo.?

En el caso de la Primaria Matilde Acosta, las autoridades informaron que se construyó una techumbre de aproximadamente 500 metros cuadrados, se impermeabilizó la totalidad del inmueble, se realizaron trabajos de pintura interior y exterior, se renovó el alumbrado, se rehabilitaron banquetas y se mejoró el entorno inmediato del plantel.?

Además, se instaló un aula digital denominada Mixtli Digital, equipada con computadoras, tabletas, pantalla interactiva, impresoras 3D y equipos de robótica.

El programa Mixtli Digital fue presentado como parte de la estrategia de incorporación de tecnología en escuelas públicas. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz, explicó que su objetivo es “fortalecer el conocimiento en tecnología, para todas las alumnas y alumnos en las escuelas primarias y secundarias”.?

Brugada vinculó el programa con una definición política sobre el destino del gasto público: “Si a mí me preguntan: ¿cuál es el espacio público que más tenemos que apoyar? La respuesta es: las escuelas”.?

Desde el ámbito operativo, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, indicó que la selección de los planteles se realiza a partir de asambleas con las comunidades escolares. “La jefa de Gobierno nos pidió atender no sólo lo que los padres o madres de familia digan que necesita la escuela, sino hacer una lista general de todo”, explicó.

En el plano territorial, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que 31 escuelas de la demarcación están incorporadas al programa en su fase 2025 y que se prevé ampliar el número durante 2026, como parte de la coordinación entre la alcaldía y el gobierno central?