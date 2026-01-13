Investigan a policía de Tránsito tras pelea afuera del Metro San Antonio Abad (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició una carpeta de investigación para indagar la actuación de un policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito, luego de la difusión en redes sociales de un video que muestra una riña entre el uniformado y un ciudadano en las inmediaciones de la estación San Antonio Abad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la SSC, los hechos ocurrieron la tarde del lunes 12 de enero sobre la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, cuando personas que se encontraban en la zona solicitaron el apoyo del oficial debido a que un hombre molestaba a transeúntes, gritaba y dirigía palabras altisonantes a mujeres.

La dependencia señaló que el policía le pidió que se retirara del lugar y que, al notar que se encontraba en aparente estado de ebriedad, insistió en que continuara su camino.

Según la versión oficial, el hombre reaccionó de forma agresiva y lanzó golpes contra el uniformado, quien repelió la agresión. Posteriormente arribaron policías bancarios que resguardan los accesos a la estación del Metro, quienes detuvieron al sujeto, el cual después se puso de pie y comenzó a correr, de acuerdo con la SSC.

En el video difundido en redes sociales se observa a un oficial de tránsito forcejeando con un hombre que porta un chaleco amarillo con naranja, a las afueras del acceso a la estación del Metro.

Ambos intercambian golpes y caen al suelo, donde se incorporan otros dos policías para auxiliar a su compañero; entre los tres mantienen sometido al ciudadano mientras el primer oficial le propina puñetazos y otro elemento le da patadas en la espalda durante aproximadamente 15 segundos, antes de que termine la grabación.

La SSC informó que Asuntos Internos ya tomó conocimiento de lo ocurrido, identificó al policía involucrado y señaló que deberá rendir su declaración como parte de la investigación en curso.