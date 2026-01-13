Multan al Gobierno de la CDMX por no pagar chalecos antibalas comprados por Alejandro Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal confirmó de manera definitiva una multa impuesta al gobierno de la Ciudad de México por no pagar más de 2 millones de dólares que adeuda desde 1999 a una empresa por el incumplimiento de un contrato firmado con el exsecretario de Seguridad, Alejandro Gertz Manero, por la compra de chalecos antibalas.

El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil de la Ciudad de México rechazó amparar al gobierno de Clara Brugada contra la tercera multa que se impone a la administración capitalina por este asunto.

De este modo, la empresa AP American Protective, S. A. de C. V., ya tiene vía libre para exigir a un juez local que ordene el embargo de bienes al gobierno de la Ciudad de México para cobrar la millonaria deuda.

El caso fue reportado por Proceso en su edición semanal 2381, en la que explicó que, en el año 1999, el entonces secretario de Seguridad Pública del DF, Alejandro Gertz Manero, suscribió un contrato con AP American Protective para la compra de 8 mil 995 chalecos antibalas que serían entregados a la dependencia el 8 y 23 de enero, y el 7 de febrero de 2000.

A cambio de ello, la empresa recibiría un pago de 2 millones 17 mil 128.75 dólares, para lo cual la empresa pagó una fianza y realizó pruebas a los chalecos para acreditar que cumplían con los requerimientos de la dependencia.

Pese a que la empresa cumplió con las condiciones que le fueron impuestas, el gobierno capitalino no cumplió con su parte que consistía en entregar una carta de crédito al banco Bital para que la compañía pudiera cobrar una vez que se concretara la entrega de los chalecos.

Ante la negativa del gobierno capitalino a cumplir, la empresa demandó y en dicho litigio ya existen fallos definitivos en los que la administración de la Ciudad de México es condenada a pagar la millonaria deuda.

Sin embargo, para evitar pagar, desde la administración de Miguel Mancera se ha argumentado que no hay recursos ni es posible hacerlo en los términos del contrato de 1999.

Ante ello, ya existe una orden federal que establece que el gobierno de la CDMX debe ajustar las condiciones de pago a la realidad actual, es decir, pagar los más de 2 millones de dólares para recibir la cantidad de chalecos correspondientes al precio actualizado, que en todos estos años ya se multiplicó, lo que implicará que el gobierno capitalino recibirá menos de los 8 mil chalecos solicitados por Gertz Manero en 1999.

Asimismo, se le ordenó entregar la carta de crédito pactada a través de HSBC, institución que absorbió la cartera del extinto banco Bital.

Por este caso la jefatura de Gobierno de la CDMX ha pagado más de 100 mil pesos en multas.

Por ello, esta última resolución del Tribunal Colegiado permite a la empresa solicitar al juez que requiera informes a las instituciones bancarias que administran los recursos del gobierno de Clara Brugada para poder embargar por los más de 2 millones de dólares.