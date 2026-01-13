Tren de Aragua: quién es Lesli Valeri “N”, presunta lideresa detenida en CDMX por cobro de piso

El arresto de Lesli Valeri “N” se suma a acciones contra la red del Tren de Aragua en Ciudad de México.. Foto: X @OHarfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades federales y capitalinas detuvieron a Lesli Valeri “N”, señalada como presunta lideresa y operadora del Tren de Aragua en CDMX, como parte de una investigación por delitos de delincuencia organizada, trata de personas y cobro de derecho de piso a trabajadoras sexuales en distintas zonas de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, la captura se realizó tras un operativo coordinado que incluyó cateos en domicilios de la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde las autoridades identificaron indicios relacionados con actividades de extorsión y explotación. La detención forma parte de una línea de investigación abierta desde meses atrás sobre la presencia y expansión del Tren de Aragua en la Ciudad de México.

Lesli Valeri “N” fue identificada por las autoridades como una figura clave dentro de la estructura del grupo criminal en la capital, con funciones de coordinación y control territorial, principalmente en zonas donde se ejerce el trabajo sexual.

Perfil de Lesli Valeri “N” y su presunto papel en la organización

Las indagatorias señalan que Lesli Valeri “N”, de aproximadamente 40 años, era la responsable de exigir pagos periódicos, conocidos como “derecho de piso”, a trabajadoras sexuales que operaban en corredores como Sullivan y áreas cercanas a avenidas principales del centro y norte de la ciudad. Estos cobros, según las investigaciones, eran condición para permitirles trabajar sin agresiones o represalias.

Además del cobro de cuotas, las autoridades atribuyen a la detenida la supervisión de otras actividades ilícitas relacionadas con la explotación de mujeres, en particular de origen extranjero, quienes presuntamente eran obligadas a entregar parte de sus ingresos a la estructura criminal.

Las investigaciones también indican que Lesli Valeri “N” fungía como enlace entre el Tren de Aragua y grupos delictivos locales, lo que facilitaba la operación del grupo en la capital y la resolución de conflictos por control de zonas.

El operativo y las detenciones relacionadas

Durante el operativo que derivó en la captura de Lesli Valeri “N”, las autoridades detuvieron a otras personas consideradas colaboradoras cercanas dentro de la misma célula delictiva. En los inmuebles cateados fueron aseguradas dosis de presuntas drogas, teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentos y libretas con registros de pagos y nombres.

De manera paralela, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra otros presuntos integrantes del Tren de Aragua en distintas alcaldías y centros penitenciarios del país. Entre ellos figura un hombre identificado como operador financiero, quien presuntamente facilitaba cuentas bancarias y logística para el movimiento de recursos obtenidos de actividades ilícitas.

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a las carpetas de investigación abiertas por delitos federales y del fuero común.

Presencia del Tren de Aragua en la capital

El Tren de Aragua es una organización criminal originada en Venezuela que, según autoridades de distintos países, ha extendido sus operaciones a varias naciones de América Latina. En México, las investigaciones apuntan a que el grupo ha buscado asentarse en zonas urbanas con alta actividad económica informal, como el trabajo sexual, para obtener ingresos mediante extorsión y explotación.

En la Ciudad de México, las autoridades han documentado que la organización opera a través de células pequeñas, integradas tanto por personas extranjeras como por colaboradores locales, lo que les permite adaptarse a las dinámicas delictivas de la ciudad y evitar detecciones tempranas.

Los casos investigados incluyen cobro de piso, trata de personas, narcomenudeo y amenazas, principalmente contra mujeres en situación de vulnerabilidad.

Situación legal y seguimiento del caso

Tras su detención, Lesli Valeri “N” quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que continúan con la integración de pruebas para sustentar las acusaciones en su contra. Las investigaciones siguen abiertas para identificar a más posibles integrantes de la red y determinar el alcance real de las operaciones del Tren de Aragua en la capital.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en distintas zonas de la ciudad como parte de una estrategia para desarticular estructuras criminales dedicadas a la extorsión y la trata de personas.