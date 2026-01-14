Asesinan a tres personas en inmediaciones del Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres personas fueron asesinadas por disparos de arma de fuego en la vía pública en la alcaldía Gustavo A. Madero, en inmediaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, tras una agresión cometida por los tripulantes de una motocicleta que huyeron del lugar, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

De acuerdo con la dependencia, personal policial tomó conocimiento de una agresión armada contra tres personas que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública, en la zona de Cuautepec. Según los primeros reportes oficiales, los agresores arribaron a bordo de una motocicleta y realizaron detonaciones de arma de fuego de manera directa contra las víctimas, quienes perdieron la vida en el sitio.

La SSC señaló que una de las personas fallecidas era menor de edad y contaba con antecedentes delictivos. Asimismo, indicó que, de acuerdo con información preliminar, los agresores y las víctimas al parecer tenían problemas anteriores, sin que hasta el momento se haya precisado el origen de estos.

También informó que la zona fue acordonada y que se dio aviso a la autoridad ministerial para la intervención de Servicios Periciales y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Y agregó que sus oficiales ya realizan la búsqueda de los probables responsables con apoyo de las cámaras de videovigilancia en el área.

De acuerdo con reportes periodísticos, los hechos ocurrieron en la calle Jaime Nunó, sin número exterior, entre Lázaro Cárdenas, en la colonia Zona Escolar, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y posteriormente localizaron a tres hombres inconscientes tendidos sobre el pavimento.

Al sitio acudieron patrullas del sector y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cuyos paramédicos confirmaron que tres hombres de entre 25 y 30 años de edad ya no contaban con signos vitales a causa de disparos de arma de fuego.