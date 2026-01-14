Personal del Refugio Franciscano denuncia que se les impidió el ingreso a albergues temporales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cancelación del acceso acordado para que representantes del Refugio Franciscano visitaran a los animales asegurados tras el “rescate” masivo del 7 de enero abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno de la Ciudad de México y animalistas vinculados al caso, en medio de una investigación penal por presunto maltrato y crueldad animal que sigue en curso en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Este miércoles 14 de enero, personal del Refugio Franciscano denunció que se les impidió el ingreso a los albergues temporales donde permanecen los animales, pese a que un día antes autoridades capitalinas habían sostenido una reunión con representantes del refugio en la que se acordó permitir las visitas a los tres espacios bajo resguardo gubernamental: la Utopía en el deportivo Hermano Galeana, ubicado en Gustavo A. Madero; el albergue ambiental del Ajusco a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en Xochimilco.

La negativa de acceso derivó en protestas de los inconformes, quienes desde antes del mediodía bloquearon la avenida 608, a la altura del Metro Bosque de Aragón.

Sin embargo, al ser cuestionados por Proceso, representantes del Refugio dijeron que trabajan para promover un diálogo con las autoridades.

Postura de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama

En este contexto, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, que enfrenta un litigio en torno al predio donde se ubicaba el Refugio Franciscano, fijó una postura pública a través de un video difundido en redes sociales por su presidenta, Carmela Rivero.

En la grabación, Rivero rechazó que personas vinculadas al refugio pretendan visitar a los animales asegurados. “Desde la fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama decimos no, no es sano, ni correcto ni legal, que las personas que durante años lastimaron y maltrataron a miles de perros y gatos, hoy pretendan visitarlos”, afirmó.

Rivero sostuvo que el resguardo de los animales por parte del Gobierno de la Ciudad de México se dio porque la FGJCDMX “encontró evidencia suficiente de maltrato animal y siguen investigando”. En el mismo mensaje, describió las condiciones en las que, según dijo, se encontraban los ejemplares antes del aseguramiento: “Estaban a pan y agua, sin cuidados, viviendo entre la inmundicia, siendo mordidos por ratas, con enfermedades, sin atención veterinaria, y durmiendo en la intemperie bajo un frío inclemente, ¿y ahora pretenden visitarlos?”.

El conflicto se inscribe en el operativo realizado el 7 de enero como parte de una investigación iniciada en diciembre de 2025 por presunto maltrato y crueldad animal. Ese día, autoridades capitalinas ejecutaron una orden judicial de cateo y aseguramiento en el inmueble del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, con base en denuncias ciudadanas, inspecciones ministeriales, periciales y dictámenes en medicina veterinaria forense.

Durante la diligencia se efectuó un conteo preliminar de 936 animales, de los cuales 798 presentaban presuntas afectaciones compatibles con maltrato o crueldad animal por omisión y negligencia. El grupo estaba integrado por 759 perros y 39 gatos.

Los dictámenes oficiales difundidos por la actual administración documentaron hacinamiento severo, deficiencias de ventilación y luz natural, acumulación de heces y orina, presencia de fauna nociva, jaulas sin protección contra la intemperie y ausencia de atención médico-veterinaria oportuna.

Un día después, el 8 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México informó que asumió el resguardo de los animales y que estos fueron distribuidos en distintas instalaciones bajo responsabilidad gubernamental.

En esa ocasión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la intervención de su administración se limitó al rescate de los animales y que el gobierno capitalino no intervendría en la disputa legal por el predio donde operaba el Refugio Franciscano, al tratarse de un conflicto entre particulares. También aseguró que los ejemplares se encontraban bajo protección directa del Gobierno de la Ciudad de México, con alimentación, cuidadores y atención veterinaria.