Alerta por frío en la madrugada del sábado en estas cuatro alcaldías de la CDMX

Clima
Alerta por frío en la madrugada del sábado en estas cuatro alcaldías de la CDMXPersistirán las bajas temperaturas entre las 2:00 y las 8:00 horas del sábado 17 de enero. Atienda las siguientes recomendaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa alerta Amarilla en las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco por bajas temperaturas durante la madrugada y mañana del sábado.
Se pronostican temperaturas de entre uno y seis grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 17 de enero.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 17/01/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/KkIiunBSHF— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 16, 2026
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.
- Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.