Clima

Alerta por frío en la madrugada del sábado en estas cuatro alcaldías de la CDMX

Persistirán las bajas temperaturas entre las 2:00 y las 8:00 horas del sábado 17 de enero. Atienda las siguientes recomendaciones.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
viernes, 16 de enero de 2026 · 15:20

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa alerta Amarilla en las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco por bajas temperaturas durante la madrugada y mañana del sábado.

Se pronostican temperaturas de entre uno y seis grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 17 de enero.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
  • Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

Más de
Clima Frío en la CDMX frente frío Alerta Amarilla

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias