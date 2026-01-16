CDMX lidera localización de personas desaparecidas: Brugada

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, y la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, en el informe de seguridad emitido por los miembros del gabinete de la CDMX. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la Ciudad de México registra una de las tasas más altas de localización de personas desaparecidas y afirmó que solo una parte mínima de los reportes está relacionada con delitos, pese a que los registros del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) colocan a la capital como la segunda entidad con el mayor número de desapariciones registradas a nivel nacional durante 2025.

“Una parte muy pequeña de los reportes de personas desaparecidas tiene que ver con delitos”, afirmó la mandataria capitalina, quien insistió en que su gobierno ha obtenido resultados que no se habían alcanzado en administraciones anteriores.

Lo anterior lo dijo en conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde estuvo acompañada por la fiscal general de la capital mexicana, Bertha Alcalde, quien de tajo aseveró que no se tiene identificado un aumento en los casos de desaparición en esta ciudad.

Sin embargo, señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) trabaja con la Comisión Nacional de Búsqueda para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al indicar que varios de los registros vigentes corresponden a personas ya localizadas.

En tanto, los datos oficiales del RNPDNO ubican a la Ciudad de México como la segunda entidad con más personas desaparecidas y no localizadas en el país durante 2025, con mil 714 registros, solo por debajo del Estado de México, que acumuló mil 803 casos en el mismo periodo.

“Esperemos que ya pronto se reflejen estos números en el Registro Nacional”, declaró la fiscal.