Clima

Alerta por frÃ­o en CDMX: esta alcaldÃ­a tendrÃ¡ la temperatura mÃ¡s baja en la madrugada del domingo

Se pronostican temperaturas de entre 4Â y 6Â grados Celsius entre las 03:00 horas y las 08:00 horas del 18 de enero. Atienda las siguientes recomendaciones.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
sÃ¡bado, 17 de enero de 2026 · 18:59

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- La SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil, informa que se activa alerta Amarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y maÃ±ana del domingo en la demarcaciÃ³n Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 horas y las 08:00 horas del 18 de enero.

Recomendaciones para el frÃ­o

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodÃ³n o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frÃ­o.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • En caso de presentar algÃºn malestar, acudir al centro de salud mÃ¡s cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilaciÃ³n adecuada.
  • Proteger a niÃ±as, niÃ±os, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Mantener esquema de vacunaciÃ³n actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

Más de
Clima FrÃ­o en la CDMX frente frÃ­o Tlalpan

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias