Clima
Alerta por frÃo en CDMX: esta alcaldÃa tendrÃ¡ la temperatura mÃ¡s baja en la madrugada del domingoSe pronostican temperaturas de entre 4Â y 6Â grados Celsius entre las 03:00 horas y las 08:00 horas del 18 de enero. Atienda las siguientes recomendaciones.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- La SecretarÃa de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil, informa que se activa alerta Amarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y maÃ±ana del domingo en la demarcaciÃ³n Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 horas y las 08:00 horas del 18 de enero.
Se activa #AlertaAmarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y maÃ±ana del domingo 18/01/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.â€” SecretarÃa de GestiÃ³n Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 17, 2026
Mantente informado. #PronÃ³sticoDelTiempo #LaPrevenciÃ³nEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EjrIhqdJ1w
Recomendaciones para el frÃo
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodÃ³n o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frÃo.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- En caso de presentar algÃºn malestar, acudir al centro de salud mÃ¡s cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilaciÃ³n adecuada.
- Proteger a niÃ±as, niÃ±os, personas de la tercera edad y embarazadas.
- Mantener esquema de vacunaciÃ³n actualizado (covid, influenza y neumococo).
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.