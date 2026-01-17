CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- La SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil, informa que se activa alerta Amarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y maÃ±ana del domingo en la demarcaciÃ³n Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 horas y las 08:00 horas del 18 de enero.

Se activa #AlertaAmarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y maÃ±ana del domingo 18/01/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado. #PronÃ³sticoDelTiempo #LaPrevenciÃ³nEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EjrIhqdJ1w â€” SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 17, 2026

Recomendaciones para el frÃ­o

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodÃ³n o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frÃ­o.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algÃºn malestar, acudir al centro de salud mÃ¡s cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilaciÃ³n adecuada.

Proteger a niÃ±as, niÃ±os, personas de la tercera edad y embarazadas.

Mantener esquema de vacunaciÃ³n actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.