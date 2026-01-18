Frío intenso azotará toda la CDMX este lunes: alerta naranja en siete alcaldías y amarilla en nueve

Clima
Frío intenso azotará toda la CDMX este lunes: alerta naranja en siete alcaldías y amarilla en nueveEstas son las demarcaciones en las que se pronostican heladas durante la madrugada y el amanecer del 19 de enero. Atienda las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Toda la capital del país amanecerá bajo frío intenso y en más de la mitad se pronostican heladas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja para siete alcaldías y alerta Amarilla para las otras nueve por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y la mañana del lunes.
Se prevén entre uno y seis grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 19 de enero.
Se activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas del lunes en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 19/01/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 18, 2026
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico… pic.twitter.com/YZKKh5ASgK
Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius (°C) y heladas entre las 00:00 y las 08:00 horas del 19 de enero.
Asimismo se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados durante el mismo periodo de tiempo.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
- Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.