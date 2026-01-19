Frío intenso en cinco alcaldías de CDMX para la madrugada del martes; en una habrá heladas

Se recomienda usar al menos tres capas de ropa. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja para una alcaldía y alerta Amarilla para las otras cuatro por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y la mañana del martes.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 01:00 y las 08:00 horas del 20 de enero.

Se activó Alerta Naranja por pronóstico de frío y heladas en la demarcación Tlalpan.

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 01:00 y las 08:00 horas del martes.

Asimismo, se activó Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @AlcMilpaAlta.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/os5oPB27zR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, en el mismo lapso.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Wz5skzdHYV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.