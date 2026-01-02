Brugada reporta saldo blanco en CDMX tras sismo magnitud 6.5 (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes con epicentro en San Marcos, Guerrero, tuvo larga percepción en la Ciudad de México y que, hasta las 08:49 horas, se reporta saldo blanco.

En un mensaje difundido en X, la mandataria capitalina señaló que su administración se mantiene en comunicación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y precisó: “Al momento tenemos saldo blanco; continuamos recibiendo reportes de las alcaldías”.

Brugada indicó que participan en estas tareas la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), la Secretaría de Salud (SEDESA), la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), entre otras dependencias.

Señaló que de manera preliminar no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica, que la Red de Movilidad Integrada reinició operaciones, que se atienden algunas colonias con intermitencias en el servicio eléctrico.

Dijo que el 97% de los altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se activaron, y que se atienden crisis nerviosas y reportes ciudadanos a través del mismo organismo y el 911.

Continúa la revisión en las 16 alcaldías por el sismo de esta mañana.



Se registró un conato de incendio por una subestación eléctrica en Artículo 123, atendido por @Bomberos_CDMX.



En la alcaldía Benito Juárez tenemos reportados dos incidentes: la caída de un árbol y de un… pic.twitter.com/oBlrc3VZDI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

La titular de la SGIRyPC, Myriam Urzúa, informó: “Al momento, no tenemos reporte de afectaciones. Continuamos realizando recorridos de revisión”.

En materia de seguridad, el jefe de la policía, Pablo Vázquez señaló: “Tras la activación de la alerta sísmica y como resultado del sobrevuelo de los Cóndores y los recorridos de elementos de la SSC en la CDMX, no se reportan daños o afectaciones relevantes. Seguiremos pendientes e informando ante cualquier eventualidad”.

En el ámbito del transporte, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que concluyó el protocolo en la Red de Movilidad Integrada y que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Tren Ligero y Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos, así como la Red de Transporte de Pasajeros, ECOBICI y el Cablebús, operan con normalidad y sin registro de afectaciones.

El Metrobús precisó que sus unidades reanudaron la circulación “de forma gradual”, con “marcha de seguridad”.

El titular del Metro, Adrián Rubalcava, señaló: “Me reportan que no se registraron daños a las instalaciones ni incidencias en el servicio. La circulación de los trenes se normaliza en toda la red”.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que se activaron los protocolos de protección civil para la revisión de la infraestructura y que no se identificaron daños a personas ni a las instalaciones, por lo que las operaciones continúan sin contratiempos.

Las autoridades capitalinas indicaron que continuarán informando conforme avancen las revisiones.