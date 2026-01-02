Descenso en las temperaturas el sábado activa alerta en cinco alcaldías de la CDMX

Clima
Descenso en las temperaturas el sábado activa alerta en cinco alcaldías de la CDMXSe pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 3 de enero en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 03/01/2026 en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 2, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/hl3NY0uAYf
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.