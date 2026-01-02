Muere hombre durante evacuación por sismo de 6.5 en la CDMX

Autoridades acudieron al edificio de la colonia Álamos donde murió un hombre tras el sismo. Foto: Tomada de redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre de 60 años de edad murió tras sufrir un posible paro cardiorrespiratorio mientras evacuaba un inmueble en la alcaldía Benito Juárez, durante el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes; además, se reportaron otras 12 personas lesionadas.

En su cuenta de X, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que después de activar el protocolo de actuación por el sismo, obtuvo un reporte preliminar de 12 personas lesionadas, así como de la caída de cinco postes y cuatro árboles.

Las autoridades también recibieron 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias de la capital.

Brugada detalló que dos estructuras son evaluadas por riesgo de colapso y que, de manera preventiva, se realizan inspecciones en 34 edificios y cinco casas habitación.

Fallecimiento durante evacuación

En el caso del fallecimiento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el hombre descendía por las escaleras cuando se desvaneció y cayó en el pasillo del área común de un inmueble ubicado en la calle Obrero Mundial, en la colonia Álamos.

*Cadaver por Caida*

Obrero Mundial y Aragón Col. Alamos, BJ, refiere usuaria que su esposo cae de unas escaleras durante el sismo, acude la unidad MX- 443 y la Unidad Médica 695 de CRUM valora a masculino de 67 años *Dx. Ausencia de signos vitales*, Origen 911. — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) January 2, 2026

Policías capitalinos tomaron conocimiento del hecho, mientras que al sitio acudió personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) así como paramédicos, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron el fallecimiento. También participaron trabajadores de la alcaldía para los servicios y trámites administrativos.

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 horas, fue de magnitud preliminar 6.5 y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), lo que derivó en la activación de la Alerta Sísmica y en la evacuación de inmuebles en distintos puntos de la capital.

La jefa de Gobierno señaló que las evaluaciones continúan y que se mantendrá informando conforme avance la atención de emergencias y la revisión de inmuebles.

También dijo que dos estructuras son evaluadas por riesgo de colapso y que, de manera preventiva, se realizan inspecciones en 34 edificios y cinco casas habitación. Añadió que los equipos de la SSC, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la SGIRyPC, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la Secretaría de Salud (SEDESA) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se mantienen apoyando a la ciudadanía.