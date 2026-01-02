Predial 2026: conoce fechas, porcentajes y requisitos de descuento en CDMX y Edomex

Contribuyentes pueden acceder a descuentos por pronto pago del impuesto predial en CDMX y Edomex este 2026.. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El inicio del ejercicio fiscal 2026 trajo consigo esquemas de estímulos fiscales para el pago del impuesto predial en la Ciudad de México y en distintos municipios del Estado de México, con descuentos dirigidos a contribuyentes que realicen el pago anticipado durante los primeros meses del año, así como apoyos específicos para ciertos sectores de la población.

Las autoridades fiscales de ambas entidades establecieron calendarios y porcentajes de descuento que buscan incentivar el cumplimiento oportuno de esta obligación anual, la cual constituye una de las principales fuentes de ingresos locales para servicios públicos y obras municipales.

Descuentos vigentes para el pago del predial en la Ciudad de México

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México informó que los descuentos al impuesto predial para 2026 comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero. Para los contribuyentes en general, el esquema contempla un descuento del 8% si el pago se realiza durante el mes de enero, mientras que quienes cubran el impuesto en febrero pueden acceder a una reducción del 5% sobre el monto total anual.

Además de estos beneficios por pronto pago, la autoridad capitalina mantiene programas dirigidos a grupos considerados en situación de vulnerabilidad. En estos casos, se aplica una cuota fija bimestral para inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral no supere un límite establecido para el ejercicio fiscal 2026. Para propiedades que excedan dicho valor, se contempla un descuento adicional del 30% en el pago del predial, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la normatividad local.

Los estímulos están dirigidos a:

Personas adultas mayores

Jubiladas

Pensionadas

Personas con discapacidad permanente

Madres solteras

Otros contribuyentes inscritos en los padrones correspondientes

La aplicación del beneficio está sujeta a que el inmueble sea destinado exclusivamente a casa habitación y a que el contribuyente acredite su situación conforme a los lineamientos vigentes.

Los pagos del predial en la capital pueden realizarse en medios digitales, módulos de la Tesorería, instituciones bancarias y establecimientos autorizados, sin necesidad de acudir de manera presencial a oficinas gubernamentales.

Vigencia de los estímulos fiscales en la capital

Las autoridades capitalinas señalaron que los descuentos por pronto pago del predial forman parte de un paquete más amplio de estímulos fiscales que también incluye beneficios en otros impuestos y derechos locales. En el caso del predial, los descuentos por pago anticipado estarán disponibles durante los primeros dos meses del año, mientras que otros apoyos fiscales permanecerán vigentes hasta el cierre del primer trimestre de 2026.

El esquema de descuentos se aplica de manera automática al momento de generar la línea de captura, siempre que el pago se realice dentro de los plazos establecidos.

Esquema de descuentos en el Estado de México para 2026

En el Estado de México, el impuesto predial es administrado por los ayuntamientos, por lo que los descuentos pueden variar de un municipio a otro. No obstante, de manera general, la Secretaría de Finanzas estatal informó que la mayoría de los municipios mantienen un esquema de descuentos escalonados por pronto pago durante el primer trimestre del año.

Para el ejercicio fiscal 2026, los porcentajes más comunes son un 8% de descuento si el pago se efectúa en enero, un 6% en febrero y un 4% en marzo. Estos beneficios aplican al pago anual anticipado del predial y están sujetos a las disposiciones aprobadas por cada cabildo municipal.

Algunos municipios también contemplan estímulos adicionales para personas adultas mayores, pensionadas, jubiladas o en situación de vulnerabilidad, así como bonificaciones para contribuyentes que no registran adeudos de años anteriores.

Plazos y consideraciones para contribuyentes mexiquenses

Las autoridades estatales indicaron que el pago del predial en el Estado de México debe realizarse preferentemente durante el primer trimestre de 2026 para acceder a los descuentos disponibles. Los contribuyentes deben consultar los avisos y calendarios publicados por su ayuntamiento, ya que los requisitos, montos y beneficios pueden presentar variaciones según la localidad.

El pago oportuno del impuesto predial permite a los municipios contar con recursos para la prestación de servicios públicos, mantenimiento urbano y ejecución de proyectos locales, conforme a lo previsto en sus presupuestos anuales.