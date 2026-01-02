Reportan incendio, caída de árbol sobre un auto y fuga de gas tras sismo de 6.5 en CDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la capital mexicana, el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) atendió una fuga de gas natural, un incendio en una subestación eléctrica y la caída de un árbol seco sobre un automóvil, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes.

El jefe del cuerpo de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova informó en su cuenta de X que, como parte del protocolo posterior al sismo, no se registraron incidentes en las estaciones.

Derivado del #Sismo, atendimos una fuga de gas en la colonia Lic. Carlos Zapata Vela, en @IztacalcoAl.

Derivado del #Sismo, atendimos una fuga de gas en la colonia Lic. Carlos Zapata Vela, en @IztacalcoAl.

En la azotea de una vivienda se detectó un escape de gas L.P. proveniente de un tanque estacionario, ocasionado por el desplazamiento de una estructura metálica, la cual dañó la…

Sobre las atenciones mencionadas, precisó que los servicios fueron canalizados a través del 911 y ya fueron atendidos, por lo que no representan riesgo.

En un reporte adicional, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que uno de los servicios correspondió a la caída de un árbol seco que se desprendió desde la raíz y cayó sobre un vehículo en la colonia Portales, en la Benito Juárez, el cual fue seccionado y retirado de la zona para evitar riesgos.

Por separado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que, conforme al protocolo de revisión de la infraestructura de agua potable, no se reportan daños estructurales, y que las incidencias detectadas se relacionan con fallas en el suministro de energía eléctrica.

Personal de emergencias atendimos la caída de un árbol en la vía peatonal de la calle Monrovia, entre Emiliano Zapata y Emperadores, colonia Portales, @BJAlcaldia. Elementos de la @SSC_CDMX y #UGIRPC de la demarcación trabajan en el seccionamiento del tronco y limpieza de la…

En materia de transporte, el Cablebús informó que en la Línea 2, por revisión del sistema de comunicación derivado de una variación de voltaje, se mantiene servicio provisional de Xalpa a Santa Marta, mientras se trabaja para restablecer el servicio de Constitución de 1917 a Xalpa.

Usuarios en redes sociales también compartieron un video en el que se puede ver que un semáforo se desprende del piso a causa del movimiento telúrico, en la alcaldía Benito Juárez. Sobre este incidente no se reportaron personas lesionadas y en la grabación solo se alcanza a observar como la herramienta de señalización se impacta contra el asfalto.