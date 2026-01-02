Sismo en CDMX: reportan 99 solicitudes de revisiÃ³n de inmuebles y fallas elÃ©ctricas

sismo
Sismo en CDMX: reportan 99 solicitudes de revisiÃ³n de inmuebles y fallas elÃ©ctricasDebido al movimiento telÃºrico, se reportaron cortes en el suministro de energÃa elÃ©ctrica y la falla de 44 transformadores en distintas colonias.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- El sismo de magnitud 6.5, registrado a las 07:58 horas, dejÃ³ 99 solicitudes de revisiÃ³n de inmuebles, cortes en el suministro elÃ©ctrico, daÃ±os menores en infraestructura y 420 rÃ©plicas, informÃ³ el Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico a travÃ©s de la SecretarÃa de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil (SGIRyPC).
En una tarjeta informativa, las autoridades capitalinas recordaron que el movimiento telÃºrico tuvo epicentro a 15 kilÃ³metros al suroeste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad de 10 kilÃ³metros, lo que derivÃ³ en la activaciÃ³n del Protocolo del Plan de Emergencia SÃsmica de la Ciudad de MÃ©xico.
El Centro de InstrumentaciÃ³n y Registro SÃsmico (CIRES) activÃ³ la Alerta SÃsmica, la cual fue difundida a travÃ©s de los altavoces del Centro de Comando, Control, CÃ³mputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), con una efectividad del 98 por ciento.
La Red AcelerogrÃ¡fica de la Ciudad de MÃ©xico registrÃ³ una aceleraciÃ³n mÃ¡xima de 49 gal en la estaciÃ³n ubicada en la colonia Militar Marte, en la alcaldÃa Iztacalco.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezÃ³ el Gabinete de Seguridad, en el que instruyÃ³ a las dependencias capitalinas a mantenerse atentas ante cualquier reporte de incidentes para descartar afectaciones mayores.
En materia de seguridad, la SecretarÃa de Seguridad Ciudadana (SSC) realizÃ³ sobrevuelos de verificaciÃ³n con cinco helicÃ³pteros del Agrupamiento CÃ³ndores, ademÃ¡s del despliegue de elementos en tierra.
De forma paralela, la SGIRyPC estableciÃ³ comunicaciÃ³n con las Unidades de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil de las alcaldÃas.
En el rubro de servicios, se reportaron cortes en el suministro de energÃa elÃ©ctrica y la falla de 44 transformadores en distintas colonias, los cuales son atendidos por personal de la ComisiÃ³n Federal de Electricidad (CFE).
Hemos estado en comunicaciÃ³n con @EmiliaCallejaA, directora de @CFEmx, podemos informar que tenemos suministro elÃ©ctrico en 98% de las fallas reportadas en toda la ciudad. ContinÃºan los trabajos de verificaciÃ³n de acuerdo a los reportes recibidos.
Seguimos revisando estructurasâ€¦ â€” Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026
Una de estas fallas provocÃ³ un incendio en un inmueble de la calle ArtÃculo 123, el cual fue sofocado por el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), sin personas lesionadas.
Respecto a la infraestructura hospitalaria, Ãºnicamente se reportÃ³ la caÃda de plafones en el Hospital La Raza del IMSS, sin afectaciÃ³n a la operaciÃ³n del servicio.
En la alcaldÃa Benito JuÃ¡rez, tambiÃ©n se informÃ³ la caÃda de un Ã¡rbol sobre un vehÃculo, con afectaciones a cableado elÃ©ctrico y de fibra Ã³ptica.
En cuanto a los daÃ±os humanos, la SGIRPC confirmÃ³ que se registrÃ³ el fallecimiento de una persona en la alcaldÃa Benito JuÃ¡rez, a consecuencia de un posible paro cardiorrespiratorio y posterior caÃda mientras evacuaba un inmueble, ademÃ¡s de 13 crisis nerviosas, atendidas en el lugar sin requerir traslado hospitalario.
Hasta el corte de las 12:00 horas, el Servicio SismolÃ³gico Nacional (SSN) habÃa registrado 420 rÃ©plicas, siendo la de mayor magnitud M4.7.