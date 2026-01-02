Sismo en CDMX: reportan 99 solicitudes de revisiÃ³n de inmuebles y fallas elÃ©ctricas

CaÃ­da de un poste en la alcaldÃ­a Benito JuÃ¡rez, CDMX, por el sismo del 2 de enero. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- El sismo de magnitud 6.5, registrado a las 07:58 horas, dejÃ³ 99 solicitudes de revisiÃ³n de inmuebles, cortes en el suministro elÃ©ctrico, daÃ±os menores en infraestructura y 420 rÃ©plicas, informÃ³ el Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico a travÃ©s de la SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil (SGIRyPC).

En una tarjeta informativa, las autoridades capitalinas recordaron que el movimiento telÃºrico tuvo epicentro a 15 kilÃ³metros al suroeste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad de 10 kilÃ³metros, lo que derivÃ³ en la activaciÃ³n del Protocolo del Plan de Emergencia SÃ­smica de la Ciudad de MÃ©xico.

El Centro de InstrumentaciÃ³n y Registro SÃ­smico (CIRES) activÃ³ la Alerta SÃ­smica, la cual fue difundida a travÃ©s de los altavoces del Centro de Comando, Control, CÃ³mputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), con una efectividad del 98 por ciento.

La Red AcelerogrÃ¡fica de la Ciudad de MÃ©xico registrÃ³ una aceleraciÃ³n mÃ¡xima de 49 gal en la estaciÃ³n ubicada en la colonia Militar Marte, en la alcaldÃ­a Iztacalco.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezÃ³ el Gabinete de Seguridad, en el que instruyÃ³ a las dependencias capitalinas a mantenerse atentas ante cualquier reporte de incidentes para descartar afectaciones mayores.

En materia de seguridad, la SecretarÃ­a de Seguridad Ciudadana (SSC) realizÃ³ sobrevuelos de verificaciÃ³n con cinco helicÃ³pteros del Agrupamiento CÃ³ndores, ademÃ¡s del despliegue de elementos en tierra.

De forma paralela, la SGIRyPC estableciÃ³ comunicaciÃ³n con las Unidades de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil de las alcaldÃ­as.

En el rubro de servicios, se reportaron cortes en el suministro de energÃ­a elÃ©ctrica y la falla de 44 transformadores en distintas colonias, los cuales son atendidos por personal de la ComisiÃ³n Federal de Electricidad (CFE).

Hemos estado en comunicaciÃ³n con @EmiliaCallejaA, directora de @CFEmx, podemos informar que tenemos suministro elÃ©ctrico en 98% de las fallas reportadas en toda la ciudad. ContinÃºan los trabajos de verificaciÃ³n de acuerdo a los reportes recibidos.



Seguimos revisando estructurasâ€¦ â€” Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

Una de estas fallas provocÃ³ un incendio en un inmueble de la calle ArtÃ­culo 123, el cual fue sofocado por el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), sin personas lesionadas.

Respecto a la infraestructura hospitalaria, Ãºnicamente se reportÃ³ la caÃ­da de plafones en el Hospital La Raza del IMSS, sin afectaciÃ³n a la operaciÃ³n del servicio.

En la alcaldÃ­a Benito JuÃ¡rez, tambiÃ©n se informÃ³ la caÃ­da de un Ã¡rbol sobre un vehÃ­culo, con afectaciones a cableado elÃ©ctrico y de fibra Ã³ptica.

En cuanto a los daÃ±os humanos, la SGIRPC confirmÃ³ que se registrÃ³ el fallecimiento de una persona en la alcaldÃ­a Benito JuÃ¡rez, a consecuencia de un posible paro cardiorrespiratorio y posterior caÃ­da mientras evacuaba un inmueble, ademÃ¡s de 13 crisis nerviosas, atendidas en el lugar sin requerir traslado hospitalario.

Hasta el corte de las 12:00 horas, el Servicio SismolÃ³gico Nacional (SSN) habÃ­a registrado 420 rÃ©plicas, siendo la de mayor magnitud M4.7.