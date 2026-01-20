Activan alerta por frío para la madrugada y el amanecer del miércoles en cinco alcaldías

Clima
Activan alerta por frío para la madrugada y el amanecer del miércoles en cinco alcaldíasSe pronostican bajas temperaturas entre las 01:00 y las 08:00 horas del 21 de enero. El gobierno capitalino emitió las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío para las primeras horas del miércoles en cinco alcaldías.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 y las 08:00 horas del 21 de enero.
La Alerta Amarilla por frío se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 21/01/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/fKFmBIAsay— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 20, 2026
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.