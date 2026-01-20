Alianza de Tranviarios pospone 15 días su huelga: será el 4 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los trabajadores afiliados a la Alianza de Tranviarios de México (ATM) acordaron una prórroga de 15 días al emplazamiento a huelga en el transporte eléctrico de la Ciudad de México, por lo que el paro quedó reprogramado para el primer minuto del 4 de febrero de 2026, mientras continúan las negociaciones con las autoridades capitalinas.

La decisión fue confirmada por el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, quien informó en su cuenta de X que, “con el propósito de no afectar a la ciudadanía”, durante el periodo de prórroga la ATM acordó mantener la operación habitual del Trolebús, Tren Ligero y el Cablebús, servicios operados por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

De acuerdo con la información difundida por la ATM, el acuerdo se alcanzó tras una reunión con García Nieto y fue presentado posteriormente a la asamblea de trabajadores, realizada este martes 20 de enero a las 16:00 horas.

La propuesta fue sometida a votación y, aunque se registró una división entre la base sindical, la mayoría respaldó el aplazamiento del paro.

El sindicato informó que el emplazamiento a huelga sería formalmente presentado ese mismo día, a las 19:00 horas, ante el Tribunal Laboral de la Ciudad de México, conforme a los procedimientos legales. Asimismo, se programó una nueva reunión en la Secretaría de Movilidad (Semovi) para el miércoles 21 de enero a las 13:30 horas, con el objetivo de continuar las negociaciones.

El conflicto laboral se origina en una serie de demandas que, según la ATM, se han acumulado sin una respuesta concreta.

Entre los principales reclamos se encuentran las condiciones de trabajo y seguridad laboral, pues los trabajadores no cuentan de manera suficiente con uniformes completos, equipos de protección, herramientas y materiales necesarios para desempeñar sus funciones en condiciones seguras.

En materia salarial, el sindicato planteó la exigencia de un incremento adicional al reciente aumento del salario mínimo federal. De acuerdo con la ATM, los tabuladores internos del sector han quedado rezagados y no reflejan las necesidades establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, lo que ha impactado en el ingreso real de los trabajadores.

Otro eje central del conflicto es el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo. La organización sindical ha señalado pendientes en diversos conceptos, incluidos pagos y beneficios laborales que, de acuerdo con su planteamiento, no se han aplicado de manera integral por parte de la autoridad y del STE.

Respecto a la falta de acuerdos, la ATM informó que durante las audiencias y negociaciones previas con la autoridad laboral y con el STE, iniciadas a principios de enero, no se presentó una propuesta formal que permitiera cerrar el conflicto. Ante ese escenario, la base sindical ratificó el emplazamiento a huelga al vencerse el plazo legal.

El secretario general de la ATM, Gerardo Martínez Hernández, apuntó que, en ausencia de una propuesta concreta y de avances sustantivos en las mesas de negociación, la huelga se mantiene como un mecanismo de presión para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores tranviarios.