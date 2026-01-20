Brugada anuncia beneficios y condonaciones fiscales para 2026

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, en la presentación de la estrategia "Tu mejor año fiscal. beneficios sonantes y constantes para ti". Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que en 2026 se aplicarán beneficios fiscales sin aumento de impuestos, que incluyen descuentos en el impuesto predial, subsidios a la tenencia vehicular, estímulos para micro, pequeñas y medianas empresas y un programa de regularización fiscal con condonación total de multas y recargos.

Entre los beneficios vigentes para este año se encuentra la continuidad del programa “Paga antes, paga menos”, que contempla un descuento de 8% en el pago del impuesto predial durante enero y de 5% en febrero.

Se mantienen los estímulos fiscales al impuesto sobre nómina dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas, así como el programa de regularización fiscal que permite ponerse al corriente mediante una cuota única de mil pesos para viviendas y de 2 mil pesos para pequeños comercios, con 100% de descuento en multas y recargos.

Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada informó que estos beneficios se apoyan en la política de justicia fiscal implementada por su administración. De acuerdo con los datos presentados, en 2025 esta política benefició a 4.5 millones de personas.

En ese periodo, 1.3 millones de familias accedieron a descuentos en el impuesto predial; 1 millón 260 mil personas obtuvieron el subsidio a la tenencia vehicular, y 172 mil personas adultas mayores y de grupos vulnerables utilizaron la cuota fija para el pago de predial y agua, que consistió en 62 pesos por predial y 50% de descuento en el pago de agua.

La mandataria capitalina señaló que en 2026 continuará el programa Beneficia a tu ciudad, mediante el cual se amplía el valor máximo del subsidio a la tenencia vehicular de 250 mil a 638 mil pesos, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026.

“En este año no hay aumento de impuestos, en este año tenemos beneficios fiscales. Es un año bueno que, como decimos, debe ser el mejor año fiscal para las familias capitalinas y también para la ciudad. Entonces hago un llamado para que aprovechen estos beneficios fiscales”, afirmó.

Brugada precisó que, en 2025, 93 mil negocios recibieron subsidios al impuesto sobre nómina y que se eliminaron trámites y se automatizaron procesos para facilitar el cumplimiento fiscal.

Añadió que la Tesorería de la Ciudad de México mantiene en operación 8 mil 800 sitios para el pago de impuestos los 365 días del año, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Por su parte, el Tesorero de la Ciudad de México, Gerardo Gutiérrez Azcue, informó que, en 2025, 1 millón 371 mil contribuyentes aprovecharon los descuentos por pronto pago del predial, lo que representó un beneficio de mil 332 millones de pesos.

En el caso de la tenencia vehicular, señaló que 1 millón 265 mil personas accedieron al subsidio correspondiente, con un ahorro conjunto de mil 672 millones de pesos, por lo que 2.8 millones de contribuyentes se beneficiaron por estos conceptos.

Gutiérrez Azcue agregó que 93 mil 410 empresas, principalmente micro y pequeñas, accedieron a estímulos fiscales en 2025, con beneficios por mil 21 millones de pesos, recursos canalizados al Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad Pública (FIMA).

Destacó que el programa de licencia permanente alcanzó 1.6 millones de trámites, cifra que superó en 62% la meta prevista, por lo que continuará en 2026 con un costo de mil 500 pesos.