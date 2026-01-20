Brugada anuncia campaña para turistas sobre prohibición de vapeadores en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, se implementarán campañas informativas dirigidas a turistas para advertir sobre la prohibición de los vapeadores y otras conductas no permitidas por la ley en la Ciudad de México.

En conferencia, la morenista advirtió que los operativos contra la comercialización de vapeadores y cualquier mercancía ilegal continuarán de manera permanente en el Centro Histórico y en el resto de la capital mexicana.

Brugada señaló que las acciones de aseguramiento de mercancía ilegal no se detendrán y que, ante el incremento previsto de visitantes, se realizará una estrategia de información anticipada para que las personas que lleguen a la capital conozcan las disposiciones legales vigentes, entre ellas las relacionadas con los vapeadores.

“Aquí en el Centro Histórico vamos a continuar con cualquier operativo que implique mercancía ilegal; en esto no nos vamos a detener; y en cuanto a los turistas, se tiene que hacer una campaña con anticipación para que ellos sepan qué se puede hacer en la ciudad y qué no, y uno de estos temas es el de los vapeadores”, expresó.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, indicó que el tema de los vapeadores está orientado principalmente a quienes los comercializan y controlan ese mercado. Añadió que las campañas informativas se presentarán a las y los turistas cuando lleguen a la ciudad y abordarán distintos temas relacionados con el cumplimiento de la ley.

El sábado 17 de enero, Brugada encabezó la presentación de 50 mil 376 vapeadores decomisados, mercancía cuya comercialización está prohibida por ley. De acuerdo con lo expuesto, esta acción forma parte de un proyecto de recuperación del Centro Histórico, con el objetivo de mantenerlo como un espacio accesible para visitantes nacionales y extranjeros, así como para la ciudadanía.

En este contexto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que continuarán las revisiones a establecimientos mercantiles en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Salud Pública local, y señaló que las y los turistas deben adecuarse a las leyes nacionales durante su estancia en el país.