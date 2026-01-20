Brugada destinará 18 millones de pesos en rehabilitar edficicio afectado por explosión de gas

Brugada. Visita en el lugar de la explosión. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Tras la explosión de gas registrada en un edificio de la calle Paseo de los Duraznos 45, en la colonia Paseos de Tasqueña de la alcaldía Coyoacán, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que como un “acto de solidaridad” su administración destinará 18 millones de pesos para la rehabilitación estructural del inmueble afectado.

Durante una visita al lugar donde se registró el estallido por acumulación de gas el pasado 9 de enero, la mandataria morenista dijo que los trabajos en el predio iniciarán en marzo y tendrán una duración estimada de entre seis y ocho meses.

Además, puso en marcha el programa “Detector que Salva”, una estrategia de prevención que inició con la entrega de 10 mil detectores para identificar fugas de gas en unidades habitacionales, en una ciudad donde se registran alrededor de 4 mil incidentes anuales relacionados con este tipo de riesgos, lo que equivale a un promedio de 11 eventos diarios.

Sobre el apoyo del Gobierno a los afectados de Duraznos 45, Brugada precisó que antes del inicio de las obras se contará con el proyecto técnico y el proyecto ejecutivo: “Hoy en día el edificio es inhabitable y requiere técnicamente, por el dictamen de la Secretaría de Vivienda, una rehabilitación estructural, que eso es lo más difícil que podemos tener. Afortunadamente es rehabilitación y no el demoler y volver a construir”.

La morenista indicó que, mientras duren los trabajos, las familias contarán con un alojamiento provisional.

De manera inmediata, la Secretaría de Vivienda asumió el costo de un hotel, después; será la alcaldía Coyoacán —encabezada por el opositor Giovanni Gutiérrez— la que asuma el pago de renta, mientras que el Gobierno de la Ciudad se hará cargo de la rehabilitación.

“A ustedes les tocará aportar lo que es necesario para sus muebles, para sus enseres, que muchos ya no lo van a poder utilizar. A ustedes les tocará esa parte (…) ¿De acuerdo? Es un acto de gobierno de solidaridad a la población”, agregó Brugada.

La jefa de Gobierno aseguró que desde el primer momento del siniestro se desplegó la atención institucional para enfrentar la emergencia y apoyar a las personas afectadas, tanto en la evacuación como en el alojamiento temporal.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que los corresponsables en seguridad estructural del Instituto de Seguridad para las Construcciones determinaron que el inmueble debe ser rehabilitado, con un costo estimado de 18 millones de pesos y una duración de entre seis y ocho meses, a partir de marzo. Recordó que, tras la explosión, se desplegó un operativo conformado por alrededor de mil servidores públicos para apoyar a 2 mil 500 personas evacuadas.

“Detector que Salva”

En el mismo contexto, Brugada encabezó el arranque del programa “Detector que Salva”, el cual inició con la entrega gratuita de 10 mil dispositivos que monitorean de manera permanente la composición del aire en espacios cerrados y permiten detectar acumulaciones de gases inflamables, presencia de monóxido de carbono y disminución de oxígeno.

La mandataria compartió que en la Ciudad de México se atienden alrededor de 4 mil incidentes anuales por fugas de gas. “Podemos evitar las tragedias si todos prevenimos; la prevención es nuestra fuerza”, afirmó.

Indicó que la entrega de los detectores busca fortalecer la cultura de la prevención y servir como incentivo para que la población adquiera más dispositivos. Señaló que esta estrategia forma parte de una política integral de protección civil basada en la prevención, la información y la capacitación.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, señaló que para reducir este tipo de incidentes es fundamental que los habitantes de la ciudad cuenten con un plan familiar de protección civil.

“Acabamos de entregar 800 planes familiares en esta unidad habitacional y también les acabamos de entregar esto que va a permitir saber cómo atender mejor y cómo usar mejor el detector de gas y humo que se les va a entregar”, dijo.

Urzúa explicó que el programa de dotación de detectores de gas y humo forma parte de un kit de prevención de incendios en el hogar, que incluye también un extintor y capacitación para su uso, con el fin de permitir una reacción oportuna ante emergencias, incluyendo la evacuación del inmueble, el cierre de llaves de paso y el aviso a los servicios de emergencia a través del número 911.