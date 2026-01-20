Brugada presentará propuesta para regular albergues para animales en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, enviará este miércoles 21 de enero al Congreso de la Ciudad de México una propuesta de seis puntos prioritarios para regular los albergues para animales en la capital, la cual deberá discutirse mediante diálogo, consulta y consenso con distintos sectores sociales y legislativos

A pregunta expresa de medios de comunicación, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina informó que la propuesta será turnada al órgano legislativo local para que sea el Congreso de la Ciudad de México el que conduzca el proceso de discusión y consulta.

Señaló que en este proceso deberán participar animalistas, personal de albergues, legisladores y la sociedad en general, con el objetivo de construir una regulación que garantice el bienestar animal

Brugada precisó que la iniciativa del Gobierno local se enmarca en la discusión sobre reformas para la regulación de albergues y el bienestar animal en la capital, y que la propuesta gubernamental busca aportar elementos para ese debate legislativo:

El primer punto de la propuesta plantea definir qué es un albergue para animales, así como establecer sus diferencias, características y condiciones espaciales.

El segundo considera la creación de un padrón de albergues existentes en la Ciudad de México con el fin de contar con un registro y mayor control.

El tercer punto propone fijar las condiciones mínimas de operación conforme a los cinco dominios establecidos en la Ley de Bienestar Animal: nutrición adecuada, ambiente óptimo, cuidado de la salud, espacio para garantizar el comportamiento natural y estado mental de los animales

El cuarto punto se refiere a la delimitación de los perímetros en los que sería viable la operación de albergues.

El quinto plantea mecanismos de supervisión y verificación de las condiciones en las que operan estos espacios.

El sexto establece rutas mediante las cuales el Gobierno local podría brindar apoyo a los albergues.

La propuesta será enviada al Congreso de la Ciudad de México como insumo para el proceso legislativo en curso sobre la regulación de albergues para animales, en un contexto de debate público sobre el alcance de las reformas en materia de bienestar animal y las facultades de supervisión del Gobierno capitalino.