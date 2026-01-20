Joven de 18 años envió por error video a su madre donde asesinó a un hombre: ella lo denunció. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación contra Ulises “N”, de 18 años, por homicidio doloso por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre en el deportivo San Agustín Otenco, de la alcaldía Milpa Alta.

El organismo encabezado por Bertha Alcalde confirmó a Proceso que existe una carpeta de investigación por el caso, que inició gracias a una denuncia interpuesta por la propia madre del señalado, quien la noche del sábado 17 de enero habría recibido por error una grabación hecha durante y después del homicidio.

En redes sociales y medios de comunicación se viralizó el video que envió el joven, donde se le puede ver manipulando el cuerpo de un hombre degollado, pateándolo y pisándolo, mientras dice en tono de burla: “Degollado, este wey sí está muerto, para que no digan mamadas (…) mira, muerto el hijo de su puta madre, aquí andamos carnal, descuartizando a aquellos bellos que se sienten aquellos y saben que están por la verga”.

Ulises “N” aparece en las imágenes usando una sudadera rosa con una gorra blanca y las manos llenas de sangre.

De acuerdo con reportes periodísticos, el presunto homicida pretendía enviar el contenido a otro sujeto, pero por error lo terminó enviando a su madre, identificada como Raquel.

Al recibir la grabación, la mujer presentó una denuncia ante la FGJCDMX, entonces, las autoridades se movilizaron hacia el deportivo mencionado, donde localizaron el cuerpo de un hombre que murió a causa de heridas con arma punzocortante.

Después, elementos de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron en la misma alcaldía a Ulises “N”.